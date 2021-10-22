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Экономика

Предприниматель требует банкротства экс-директора «Барнаулкапстроя», осужденного за взятки

В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление с требованием признать банкротом Александра Канакова — бывшего гендиректора компании «Барнаулкапстрой», осужденного за коррупционные преступления и отбывающего наказание в колонии строгого режима. Из материалов суда следует, что Канаков, еще будучи директором компании-застройщика, был поручителем у собственной фирмы, торговавшей одеждой.

Александр Канаков, директор компании "Барнаулкапстрой". Круглый стол "Город в городе". Белокуриха 2019.
Александр Канаков, директор компании "Барнаулкапстрой". Круглый стол "Город в городе". Белокуриха 2019.
Анна Зайкова.

Задолжал миллионы как поручитель

Заявление в суд подал предприниматель Евгений Корнеев. Согласно материалам, опубликованным в картотеке арбитража, Александр Канаков задолжал ему 8,8 млн рублей. Долг Канакова перед предпринимателем подтвержден решением Центрального райсуда, указано в материалах арбитража.

Но лично Канаков не брал взаймы у Корнеева. В декабре 2019 года он, будучи еще гендиректором «Барнаулкапстроя», выступил поручителем у фирмы «Розница 2». По данным ЕГРЮЛ, Канаков и сегодня собственник 100% долей фирмы.

Поручителем он стал вот при каких обстоятельствах.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Помешала не пандемия

Фирма «Розница 2», которая, по данным ЕГРЮЛ, специализируется на торговле одеждой, в декабре 2019 года купила товар у Алексея Кошелева на 12 млн рублей. Оплатить его она намеревалась частями. Но перечислила продавцу лишь 250 тыс. рублей, а уже в феврале 2020 года прекратила оплату.

Надо сказать, что Канаков, руководивший «Барнаулкапстроем» с апреля 2019 года по март 2020-го, был арестован как раз в феврале. Но в райсуде директор фирмы утверждала: причиной стала пандемия коронавируса, с чем, впрочем, не согласился судья. Он констатировал, что платежи прекратились еще до ее наступления.

В дальнейшем же поставщик товаров уступил долг Корнееву, а тот в Центральном райсуде Барнаула доказал: его должны уплатить поручитель (Александр Канаков) и директор. При этом сумма долга обоих лиц перед Корнеевым составила 8,5 млн рублей плюс госпошлина.

Бизнес закрылся.
Бизнес закрылся.
Altapress.ru

Заявление пока отложено

Заявление Евгения Корнеева о признании Канакова банкротом, принято арбитражом 8 октября, но оставлено без движения: заявитель не представил суду доказательств, что направил Канакову поданное в суд заявление и прочие документы. Следующее заседание назначено на 3 ноября.

Канаков, напомним, был признан виновным в получении взятки должностным лицом (лично, в виде денег) в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в ноябре 2020 года. Он получил реальный срок 4 года строгого режима и штраф.

Добавим, что в арбитраж также поступило заявление о признании банкротом фирмы «Розница 2», судебное заседание по проверке его обоснованности назначено на 9 ноября.

Кошелек.
Кошелек.
СС0

Исцеляющее банкротство

Возможность банкротства граждан введена в России с 1 октября 2015 года. С того времени банкротами были признаны десятки алтайских бизнесменов.

Среди них, например, основатель турбазы «Царская охота» Валерий Копытский, инициатор возделывания в Алтайском крае французского винограда Владимир Вагнер, бывший директор барнаульской строительной компании «Альфа-Инвест» Игорь Алферов, Андрей Катунин, учредитель агроснабженческих фирм, входивших в ГК «Агромаркет», и многие другие.

Многим обанкротившимся бизнесменам уже списаны все их долги, а имущество, выявленное в ходе банкротства, нашло новых покупателей.

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