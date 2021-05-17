17 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Слухи о запредельном повышении цен на сахар оценили в Минсельхозе

Ожидаемое в 2021 году производство сахара позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минсельхоз России.

Сахар
Сахар
Открытые источники в Интернете

Ранее сообщали, что сахар может резко подорожать до «запредельного уровня» после полугодовой фиксации цен.

«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — подчеркнули в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины.

Также сообщили о расширении посевных площадей под сахарной свеклой — почти на 15% по сравнению с 2020 годом (до 1,06 млн гектаров).

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года
В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года
Олег Богданов

«С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — успокоили в министерстве.

Кроме того, предприятия получат новую поддержку — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

Напомним, соглашения о стабилизации цен на сахар истекают 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать договоренности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость