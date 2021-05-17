Слухи о запредельном повышении цен на сахар оценили в Минсельхозе

Ранее сообщали, что сахар может резко подорожать до «запредельного уровня» после полугодовой фиксации цен.
«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — подчеркнули в Минсельхозе.
В ведомстве отметили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины.
Также сообщили о расширении посевных площадей под сахарной свеклой — почти на 15% по сравнению с 2020 годом (до 1,06 млн гектаров).
«С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — успокоили в министерстве.
Кроме того, предприятия получат новую поддержку — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.
Напомним, соглашения о стабилизации цен на сахар истекают 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать договоренности.