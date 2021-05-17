Слухи о запредельном повышении цен на сахар оценили в Минсельхозе

Ожидаемое в 2021 году производство сахара позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минсельхоз России.

Ранее сообщали, что сахар может резко подорожать до «запредельного уровня» после полугодовой фиксации цен.

«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — подчеркнули в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины.

Также сообщили о расширении посевных площадей под сахарной свеклой — почти на 15% по сравнению с 2020 годом (до 1,06 млн гектаров).

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

«С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — успокоили в министерстве.

Кроме того, предприятия получат новую поддержку — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

Напомним, соглашения о стабилизации цен на сахар истекают 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать договоренности.