Смена вех. Алтайский министр скептично оценил родившийся при Карлине проект Мунайской электростанции

Проект конденсационной электростанции (КЭС), основанный на использовании угля Мунайского разреза, проработка которого началась при губернаторе Александре Карлине, может привести к росту цен на электроэнергию для алтайских потребителей, а не к их снижению. Эту мысль сформулировал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, отвечая на вопросы журналистов.

Словесные интервенции

Строительство конденсационной электростанции мощностью 675 МВт, базирующейся на месторождении бурых углей в Солтонском районе (Мунайском), было частью знаменитого проекта экс-губернатора Александра Карлина «Алтайское Приобье».

И все словесные интервенции, связанные с КЭС, звучали так, как если бы ее строительство вот-вот начнется. К примеру, в 2011 году власти сообщили, что «Алтайской Приобье», включая проект электростанции, одобрили в минрегионе РФ.

А в компании «Алтайская КЭС» заявили, что подписала меморандум о сотрудничестве с китайцами, — те якобы готовы стать подрядчиками и даже дать денег на строительство.

В 2013 году власти рассказали, что станцию включили в схему размещения объектов электрогенерации России.

Переговоры с делегацией китайской компании Harbin Electric International Company Limited о строительстве КЭС в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Цена вопроса

Александр Карлин, комментируя включение в схему, заявил, что «решение вызвало мощный интерес к объекту потенциальных инвесторов», и не только отечественных, но и иностранных.

К 2020 году, согласно планам, новенькая электростанция уже должна была появиться.

Но проект так и не сдвинулся с места — возможно, дело было в цене вопроса: на строительство станции и обустройство угольного разреза надо было найти 50 млрд рублей. Плюс 17 млрд на инфраструктуру — дороги, поселок энергетиков в с. Шабурово и т.п.

По курсу 2011 года проект тянул на 2 млрд долларов.

Доллары. СС0

Получим обратный эффект

И вот теперь в минпромэнерго края выразили сомнения в том, что станция позволит снизить цену электроэнергии для алтайских потребителей (а разработчики сообщали, что себестоимость 1 киловатт-часа электроэнергии составит 58 копеек).

Строительство этого объекта неоднозначно приведет к снижению стоимости и может вызвать обратный эффект, — несколько витиевато выразил свои сомнения глава ведомства Вячеслав Химочка в ходе онлайн-пресс-конференции.

По словам министра, ключевым здесь является полезный отпуск электроэнергии: «Именно объем полезного отпуска влияет на стоимость электроэнергии», — пояснил он. Чтобы ее снизить, «надо работать над увеличением полезного отпуска», для чего наши предприятия должны увеличивать объемы — кроме этого, надо, чтобы и количество потребителей росло.

Энергетики делают ремонт на ЛЭП. Facebook.

Инвесторам стоит посчитать

Кроме того, по перетокам в Алтайский край поступает очень дешевая электроэнергия, выработанная на гидроэлектростанциях Сибири. Киловатт-час, произведенный на КЭС, будет дороже.

Словом, частному инвестору имеет смысл «на несколько раз изучить проект и подумать, стоит ли им заниматься и к чему он приведет», полагает министр.

Поэтому пока говорить о его реализации рано, — считает Вячеслав Химочка.

Энергопроект намеревались реализовать на частные инвестиции, он «в чистом виде коммерческий», напомнил министр.

Впрочем, судя по заявлениям прежней администрации, власти региона все же рассчитывали на бюджетные инвестиции. Так, в 2010 году в минпромэнерго края заявили: включение проекта КЭС в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России позволит краю рассчитывать на федеральные средства.