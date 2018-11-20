Смена вектора. В Сбербанке рассказали, что будут делать с филиалами в алтайских селах

Новые подходы к развитию банковских услуг на сельских территориях Алтайского края стали одним из предметов обсуждения на встрече председателя Сибирского банка Сбербанка Татьяны Галкиной и губернатора Виктора Томенко. Об этом Галкина рассказала на своей первой в регионе встрече с журналистами.

Новые акценты

Татьяна Галкина приступила к работе в должности председателя Сибирского банка Сбербанка 15 октября. А 15 ноября она встретилась с новым алтайским губернатором.

«Дорожная карта», в соответствии с которой намерены взаимодействовать банк и региональное правительство в 2019 году, еще не подписана. Но уже сегодня известно: в ней появятся новые акценты.

Детали «дорожной карты» станут известны чуть позже. Однако весьма вероятно, что одним из акцентов станет новый подход к повышению доступности банковских услуг в сельской местности, где сегодня проживает 44% жителей региона.

Офисы вернутся

Сбербанк не сразу нащупал подход к развитию своих услуг в сельской местности края — количество подразделений банка там некоторое время сокращалось. Три года назад в банке ссылались на то, что 131 сельское структурное подразделение неэффективно, а еще 256 — на грани рентабельности. А в качестве альтернативы по селам ездили передвижные пункты кассового обслуживания.

Но на встрече с Виктором Томенко, как сообщили в пресс-службе правительства края, Татьяна Галкина заверила губернатора: у банка нет планов сокращать филиалы ни в городах, ни в сельских населенных пунктах.

Татьяна Галкина , председатель Сибирского банка Сбербанка. Altapress.ru.

Напротив, в 2019 году Сбербанк планирует провести реконструкцию или переформатирование 41 офиса в сельской местности. В нескольких селах офисы откроют вновь, рассказала Татьяна Галкина журналистам.

Все в кассу

Более того, продолжится реализация нового проекта, суть которого — возможность снятия наличных в терминале, установленном в торговой точке, который сейчас используется лишь для оплаты покупок в магазине.

Проект этот стартовал в 2018 году, и уже сейчас снять наличные без комиссии (до 3 тыс. рублей в день) в кассе магазина могут жители восьми сел Алтайского края и Республики Алтай. При этом не требуется совершать какую-то покупку в магазине.

«До конца 2018 года мы планируем подключить к этой услуге еще 17 торговых точек, к 2020 году их будет 74», — пояснила председатель Сибирского банка Сбербанка.

Проект реализуется как пилотный на тех территориях, где присутствует филиал банка. Но после анализа первых результатов возможность снять наличные, а в дальнейшем и совершить платежи через терминал у кассы магазина, появится и там, где филиала нет.

Вообще же, вопросом доступности услуг в сельских и малонаселенных пунктах в последнее время заинтересовался и регулятор. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина осенью заявила: около 95% небольших населенных пунктов страны не имеют подразделений банков, и регулятор намерен создавать благоприятные условия для их открытия.

Что известно о Татьяне Галкиной?

Татьяна Галкина — выпускник Пермского государственного университета, успешно завершила обучение по программе корпоративного университета «Сбербанк 500» и London Business School. В системе Сбербанка Татьяна Галкина работает более 20 лет.

За время работы в банке отвечала за разные направления бизнеса. Начав деятельность с позиции начальника подразделения, занимала должности заместителя председателя Западно-Уральского банка Сбербанка, управляющего головным отделением банка по Пермскому краю, заместителя председателя-управляющего кемеровским отделением.

С апреля 2018 года работала в должности зампредседателя Сибирского банка Сбербанка, курировала корпоративный бизнес.