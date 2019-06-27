СМИ: Минэкономразвития пожелало контролировать доходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллу Панину.

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — сказала она на конференции «Налоги-2019».

Глава департамента сослалась на данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора составляет 12−14% от всего экономического оборота в России. В то же время, по информации МВФ, 33,4% российской экономики «в тени», добавила Панина.

Позднее издание RNS сообщило со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития о том, что ведомство открестилось от планов по слежке за доходами и расходами россиян. По словам представителей министерства, никто пока «не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», а «вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках».