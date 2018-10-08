Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 октября 8°C
46

СМИ: региональные сотовые операторы выступили против отмены роуминга

Региональные сотовые операторы выступили против отмены роуминга. Соответствующее письмо они направили в российское правительство.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

В нем компании предупреждают о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, пишет «Коммерсантъ».

Так, операторы предупреждают о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект.

Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сетей, считает источник издания.

Закрытое совещание

Вопрос обсуждали на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября. На нем присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных компаний «Мотив» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелеком» (Татарстан), сообщил источник.

По итогам должны принять решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга, сообщил газете один из участников встречи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае оказалась «самая недоступная» в Сибири сотовая связь. Показатель рассчитывается как соотношение минимального среднего тарифа и доходов населения. По этому значению край находится на последнем месте в Сибири.

Регионы СФО с самой доступной сотовой связью

  • Иркутская область (10 место в рейтинге),
  • Красноярский край (15 место),
  • Бурятия (18 место),
  • Кемеровская область (19 место),
  • Томская область (23 место)

Факт

В 2017 году четыре крупнейших российских оператора заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., посчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка