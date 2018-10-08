СМИ: региональные сотовые операторы выступили против отмены роуминга

Региональные сотовые операторы выступили против отмены роуминга. Соответствующее письмо они направили в российское правительство.

В нем компании предупреждают о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, пишет «Коммерсантъ».

Так, операторы предупреждают о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект.

Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сетей, считает источник издания.

Закрытое совещание

Вопрос обсуждали на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября. На нем присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных компаний «Мотив» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелеком» (Татарстан), сообщил источник.

По итогам должны принять решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга, сообщил газете один из участников встречи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае оказалась «самая недоступная» в Сибири сотовая связь. Показатель рассчитывается как соотношение минимального среднего тарифа и доходов населения. По этому значению край находится на последнем месте в Сибири.

Регионы СФО с самой доступной сотовой связью

Иркутская область ( 10 место в рейтинге),

10 место в рейтинге), Красноярский край ( 15 место),

15 место), Бурятия ( 18 место),

18 место), Кемеровская область ( 19 место),

19 место), Томская область ( 23 место)

Факт

В 2017 году четыре крупнейших российских оператора заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., посчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.