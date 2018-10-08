СМИ: региональные сотовые операторы выступили против отмены роуминга

В нем компании предупреждают о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, пишет «Коммерсантъ».
Так, операторы предупреждают о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект.
Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сетей, считает источник издания.
Закрытое совещание
Вопрос обсуждали на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября. На нем присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных компаний «Мотив» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелеком» (Татарстан), сообщил источник.
По итогам должны принять решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга, сообщил газете один из участников встречи.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае оказалась «самая недоступная» в Сибири сотовая связь. Показатель рассчитывается как соотношение минимального среднего тарифа и доходов населения. По этому значению край находится на последнем месте в Сибири.
Регионы СФО с самой доступной сотовой связью
- Иркутская область (10 место в рейтинге),
- Красноярский край (15 место),
- Бурятия (18 место),
- Кемеровская область (19 место),
- Томская область (23 место)
Факт
В 2017 году четыре крупнейших российских оператора заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., посчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.