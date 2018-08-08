ФАС оштрафует операторов «большой тройки» за роуминг в России

ФАС оштрафует «большую тройку» операторов за наличие роуминга в стране. Размер штрафа определят в сентябре 2018 года, сообщает ТАСС . До этого времени «Билайн», «Мегафон» и МТС окончательно отменят внутрисетевой роуминг для своих абонентов в России, рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

С 20 августа роуминг отменит «ВымпелКом», с 30 августа — «МегаФон», до 30 августа 90% абонентов переведут у МТС, оставшихся до 30 сентября, сообщил Голомолзин.

Замглавы ФАС считает, что отмена роуминга не повлияет на рост базовых тарифов. По его мнению, после того как цены при путешествиях по России будут аналогичны домашним, количество услуг, которые потребляют абоненты, вырастет, а это принесет операторам «намного больше доходов».

Впервые ФАС предписала операторам отменить роуминг в июле 2017 года. Это нужно было исполнить до 15 декабря 2017 года, однако потом срок продлили до 31 января 2018 года.

В марте МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» изменили свои тарифы, пишет РБК. Стоимость исходящих вызовов в пределах одного региона была приравнена к цене местных звонков, а вызовы в другие регионы — к цене междугородных звонков. Входящие из других регионов стали платными. Изменения ФАС не устроили, и в марте 2018 года ведомство возбудило новые дела против «большой тройки».

Штраф для каждого оператора будет принят в рамках КоАП. Он может составить до 1 млн рублей.