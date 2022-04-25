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Экономика

СМИ: столичный аэропорт ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Международный аэропорт «Внуково» в Москве ввел режим простоя для своих сотрудников и объявил о закрытии приема на работу персонала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству авиапредприятия.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Часть сотрудников «Внуково» получила предложение перейти на режим неполного рабочего времени. Некоторые из них уже работают по урезанному графику и соответственно получают заработную плату пропорционально отработанному времени.

Около трети персонала выдано предписание о последующем сокращении.

Однако источник СМИ подчеркивает — данная мера является «перестраховочным инструментом». Решение об увольнении сотрудников руководством пока не принималось, указывает bfm.ru.

Ситуация в аэропорту объясняется кризисом в авиаотрасли из-за санкций Запада.

В марте во «Внуково» наблюдалось снижение пассажиропотока на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как скажется данная мера на безопасности полетов, источник не указал.

Между тем авиакомпания «Победа» будет доставлять барнаульцев во Внуково вместо Шереметьево.

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