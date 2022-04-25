СМИ: столичный аэропорт ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Часть сотрудников «Внуково» получила предложение перейти на режим неполного рабочего времени. Некоторые из них уже работают по урезанному графику и соответственно получают заработную плату пропорционально отработанному времени.
Около трети персонала выдано предписание о последующем сокращении.
Однако источник СМИ подчеркивает — данная мера является «перестраховочным инструментом». Решение об увольнении сотрудников руководством пока не принималось, указывает bfm.ru.
Ситуация в аэропорту объясняется кризисом в авиаотрасли из-за санкций Запада.
В марте во «Внуково» наблюдалось снижение пассажиропотока на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Как скажется данная мера на безопасности полетов, источник не указал.
Между тем авиакомпания «Победа» будет доставлять барнаульцев во Внуково вместо Шереметьево.