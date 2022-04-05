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Экономика

СМИ: «Торговый дом «Кремлевский» упразднил Путин

«Торговый дом «Кремлевский» упразднен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
СС0

Согласно документу, размещенному на интернет-портале правовой информации, ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» изъят из перечня организаций, созданных при президенте РФ, правительстве РФ и администрации президента РФ, а также иных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляет управление делами президента РФ.

«Торговый дом «Кремлевский», по информации с сайта ФГУП, создан в 2000 году. К его видам деятельности относятся: выпуск и реализация продукции под собственными торговыми марками, оптовая торговля продуктами питания; реализация новогодних подарков и сувениров, в том числе на 23 февраля и 8 марта, и другие виды деятельности.

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