Сокращение рубок в ленточных борах потребует наладить импорт древесины на Алтай

После того, как годовой объем заготовки древесины в ленточных борах Алтайского края снизится с 1,3 до 0,9 млн кубометров, нужно будет завозить лес для деревообрабатывающих предприятий, которым уже сейчас не хватает сырья. Об этом заявили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

В ОНФ считают, что на уровне правительства РФ нужно обсудить перспективу поставок в Алтайский край древесины из регионов Сибири и Дальнего Востока на льготных условиях.

Алексей Грибков,

эколог , эксперт ОНФ:

Ленточные боры отнесены к отдельной категории ценных лесов и не должны служить основной ресурсной базой для лесной промышленности. Такой подход полностью отвечает поручению президента установить правовой режим защитных лесов, исключающий в них промышленные рубки.

В конце января министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин на пресс-конференции рассказал, что власти региона просчитывают необходимость импорта леса в регион для загрузки деревообрабатывающих предприятий.

Представитель крупнейшего арендатора ленточных боров — холдинга «Алтайлес» — не стал комментировать altapress.ru, как снижение объемов заготовки скажется на работе перерабатывающих предприятий холдинга.

В структуру холдинга входят больше десятка обрабатывающих предприятий, из которых самые крупные — Каменский и Рубцовский ЛДК. В марте «Алтайлес» также планирует запустить самый мощный и технологичный — деревообрабатывающий комбинат в Павловске. На нем собираются перерабатывать низкосортную древесину и щепки в MDF-плиты.

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Ранее председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов говорил, что снижение объемов рубок в ленточных борах позволит «найти золотую середину между интересами жителей Алтайского края и лесопромышленников региона».

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Холдинговая компания «Алтайлес» поддержала заявления, которые прозвучали на совещании в минприроды РФ 11 февраля, на котором приняли решение сократить объем рубок. Это следует из официального заявления компании — основного арендатора этих лесов.

Как говорится в сообщении, сокращение объемов заготовки коснется территорий, где планируют выделить особо защитные участки леса. В компании напомнили, что в январе 2019 года добровольно объявили мораторий на все виды рубок на отдельных участках ленточных боров в Мамонтовском, Завьяловском и Алеусском заказниках. Он будет действовать с 15 марта.

Это не позволит сохранить самые ценные участки ленточного бора, поскольку запрет вырубок на них не распространяется, заявил эколог и эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Грибков.

Он рассказывает, что границы участков, где рубки должны прекратиться, предложили ученые и эксперты ОНФ по результатам полевых исследований. Это — самые ценные природные объекты на территории существующих заказников. Такие участки составляют лишь малую долю арендуемых в целях заготовки древесины ленточных боров.

Но лесопользователи настаивают на продолжении рубок в границах предложенных зон особой охраны, несмотря на то, что они являются местами обитания краснокнижных растений и животных, утверждает Грибков.

Алексей Грибков,

эколог , эксперт ОНФ:

Арендаторы согласились на добровольный мораторий, но предложили выделить особо защитные участки, в том числе и на территориях, где леса нет вообще. В их границы попали нелесные и не покрытые лесом земли с болотами и озерами. Это неприемлемо, поскольку особо защитные участки выделяются для сохранения растений и животных, свойственных именно лесам.

В ОНФ призвали арендаторов пересмотреть границы будущих зон особой охраны, иначе предпринимаемые меры, по их мнению, не позволят сохранить самые ценные участки леса.

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Правила рубок уточнят

В конце 2018 года ленточные боры выделили в отдельный район. Это значит, что вести хозяйство в них будут не по общим для всей страны правилам, а по отдельным. В течение 2019 года властям при консультациях с представителями отрасли и ученым сообществом предстоит их разработать и принять.

В частности, нужно определиться:

1. Каков будет возраст рубки сосны. Сейчас это дерево можно пилить, когда ему «исполнился» 101 год. Экологи настаивают на том, что этот возраст надо поднять до 121, арендаторы (в частности, холдинг «Алтайлес») — что нужно снизить до 81.

2. Установить новые правила пожарной охраны.

3. Решить, нужно ли менять систему лесовосстановления, и если да, то как.

4. Определить новые особо охраняемые участки, в которых рубка будет полностью запрещена.