Власти рассказали, сколько леса вырубают в Алтайском крае

В 2018 году в лесах Алтайского края вырубили 2,4 млн кубометров древесины. Это 43% от разрешенного нормативами объема. По сравнению с другими регионами России это «приличный показатель», сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

Также министр отметил, что индекс промышленного производства в деревообработке в Алтайском крае увеличился на 4,4% в течение 2018 года.

По данным Владимира Попрядухина, за это же время в лесах Алтайского края приросло 9 млн кубометров древесины. Он заявил, что в последние годы лесной фонд региона не сокращается, а увеличивается, при этом лесное хозяйство ведется «на принципах неистощимого лесопользования».

Из всего лесного фонда Алтайского края до 65% территории (2,8 млн га) находится в аренде. Власти заключили 411 таких договоров. При этом только 73 арендатора берут участки для заготовки древесины, остальные — для добычи полезных ископаемых, строительства и рекреационных целей.

При этом в 2018 году власти оштрафовали арендаторов лесов 1,3 тыс. раз на общую сумму чуть меньше 5 млн рублей. Так наказывают лесопользователей за нарушения правил заготовки и пожарной охраны, добавил заместитель главы регионального минприроды Владимир Черных.

Одиночный пикет против вырубки леса в Барнауле. Жанна Редько.

Также он доложил, что доля черных лесорубов в общем объеме рубок незначительная: в 2018 году они нелегально заготовили около 3,5 тыс кубометров древесины.

Позиция краевых властей в дискуссии о ленточных борах

Владимир Попрядухин также прокомментировал ситуацию с ленточными борами. Он сказал, что поддерживает решение Рослесхоза выделить ленточные боры Алтайского края в отдельный район.

Чтобы изучить ситуацию в ленточных борах, в 2018 году в Алтайский край приезжали три федеральные независимые комиссии: всероссийского НИИ леса, Рослесинфорга и московского Центра защиты леса. Именно исходя из данных, что они собрали, Рослесхоз и наделил ленточные боры особым статусом.

По словам Попрядухина, в течение 2019 года властям при консультациях с представителями отрасли и ученым сообществом предстоит установить «правила игры» в борах. В частности, нужно определиться:

1. Каков будет возраст рубки сосны. Сейчас это дерево можно пилить, когда ему «исполнился» 101 год. Экологи настаивают на том, что этот возраст надо поднять до 121, арендаторы (в частности, холдинг «Алтайлес») — что нужно снизить до 81.

Владимир Попрядухин. Олег Богданов , altapress.ru

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

Сам я как эколог склоняюсь к тому, чтобы сохранить лес. Но с другой стороны, после того, как в 2007 году возраст рубок понизили (с 121 до 101 года, — прим. ред.), ничего страшного не произошло. Проверки показали, что лесная система в крае устойчива. Но нам недостаточно этих материалов, более детально проработаем вопрос с учеными.

2. Установить новые правила пожарной охраны. Попрядухин рассказал, что краевые власти уже 5 лет борются с приказом Рослесхоза, который устанавливает нормативы для всей страны. Дело в том, что в Алтайском крае сохранили советскую систему, при которой охраной, заготовкой древесины и лесовосстановлением занимались лесхозы. Теперь по той же модели действуют частные арендаторы. И то, что они делают, в разы превышает необходимый по нормативам уровень, сообщил министр.

Например, если по нормам Рослесхоза в ленточных борах требуется 20 пожарных машин, то в реальности их сейчас 121. Вдвое больше пожарно-химических станций, наблюдательных вышек — втрое, а траты на уход за противопожарными минерализованными полосами в 35 раз. Такую инфраструктуру арендаторы, по словам Попрядухина, поддерживают добровольно за свой счет. Новый статус предполагает, что для ленточных боров можно прописать новые нормативы.

3. Решить, нужно ли менять систему лесовосстановления, и если да, то как.

4. Определить новые особо охраняемые участки, в которых рубка будет полностью запрещена.

Напомним, после выступлений экологов и ОНФ 5 декабря министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок и дадут им особый статус. Это возмутило работников холдинга «Алтайлес», основного арендатора лесов в регионе. Они опасаются, что из-за сокращения объемов рубки люди останутся без работы.

Владимир Попрядухин сообщил, что власти не исключают того, что в Алтайский край начнет завозить сырье для переработки из других регионов, чтобы сгладить социальное напряжение.