Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 18°C
Социальные предприниматели края могут пройти обучение в мастерской «Шаги успешных продаж»
Экономика
19

Социальные предприниматели края могут пройти обучение в мастерской «Шаги успешных продаж»

Центр Мой бизнес Алтайского края приглашает на обучение в мастерской «Шаги успешных продаж» 8 и 10 сентября 2020 г. с 10:00 до 16:00. Формат мастерской был опробован Центром в 2019 году и показал себя как наиболее продуктивны. Мастерские позволяют не только получить теоретические знания, но и на практике собственного бизнеса применить их в формате «здесь и сейчас».

Обучение в мастерской «Шаги успешных продаж».
Обучение в мастерской «Шаги успешных продаж».
СС0

Каждый слушатель мастерской получает не просто домашнее задание от наставника, но и обязанность его выполнить и защитить. В домашнее задание уже на первом этапе входит представление проекта плана будущих продаж компании на год, прайсы, примеры коммерческих предложений, примеры скриптов продаж компании, описание программы лояльности (если есть).

К участию приглашаются действующие социальные предприниматели; предприниматели, планирующие открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе; те, кто заинтересован построить современный устойчивый социальный бизнес.

Мастерская пройдет в 2 дня.

День 1. «Готовимся к продажам. Собираем информацию, планируем, анализируем»
  • отличие продаж в социальном и традиционном предпринимательстве;
  • воронки продаж, лиды, скрипты продаж — как, зная эти инструменты, сделать их средствами увеличения продаж;
  • как собираем статистику и как проводим аналитику;
  • совмещаем «маркетинговую» воронку и «воронку продаж» для создания реалистичного плана продаж (на примере использования CRM Битрикс24);
  • как посчитать сколько нужно клиентов на этапах «воронки», чтобы заработать 1 млн. рублей;
  • где, когда, как, какую именно собираем информацию заранее о потенциальных клиентах;
  • как войти и удерживать в себе «рабочий настрой» для продаж в течение дня.
День 2. «Шаги успешных продаж»
  • составляем коммерческое предложение, которое продаёт;
  • анализируем «холодные звонки»;
  • правила составления скриптов звонков;
  • пример чек-листа для подготовки к встрече для продажи;
  • анализируем «звонки», записи переговоров с целью продаж из группы;
  • шаги успешных продаж — двигаемся к результату продаж: установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, переговоры о цене, заключение сделки;
  • осознаем необходимость программы лояльности — что такое и какие бывают.

Формат мастерской — два занятия по 6 ак. час.

Даты и время проведения занятий — 8 и 10 сентября 2020 г. с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Место проведения — Центр «Мой бизнес»

Участие бесплатное.

(18+)

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость