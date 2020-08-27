Социальные предприниматели края могут пройти обучение в мастерской «Шаги успешных продаж»

Центр Мой бизнес Алтайского края приглашает на обучение в мастерской «Шаги успешных продаж» 8 и 10 сентября 2020 г. с 10:00 до 16:00 . Формат мастерской был опробован Центром в 2019 году и показал себя как наиболее продуктивны. Мастерские позволяют не только получить теоретические знания, но и на практике собственного бизнеса применить их в формате «здесь и сейчас».

Каждый слушатель мастерской получает не просто домашнее задание от наставника, но и обязанность его выполнить и защитить. В домашнее задание уже на первом этапе входит представление проекта плана будущих продаж компании на год, прайсы, примеры коммерческих предложений, примеры скриптов продаж компании, описание программы лояльности (если есть).

К участию приглашаются действующие социальные предприниматели; предприниматели, планирующие открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе; те, кто заинтересован построить современный устойчивый социальный бизнес.

Мастерская пройдет в 2 дня.

День 1. «Готовимся к продажам. Собираем информацию , планируем , анализируем» отличие продаж в социальном и традиционном предпринимательстве;

воронки продаж , лиды , скрипты продаж — как , зная эти инструменты , сделать их средствами увеличения продаж;

лиды скрипты продаж — как зная эти инструменты сделать их средствами увеличения продаж; как собираем статистику и как проводим аналитику;

совмещаем «маркетинговую» воронку и «воронку продаж» для создания реалистичного плана продаж ( на примере использования CRM Битрикс24);

на примере использования CRM Битрикс24); как посчитать сколько нужно клиентов на этапах «воронки», чтобы заработать 1 млн. рублей;

где , когда , как , какую именно собираем информацию заранее о потенциальных клиентах;

когда как какую именно собираем информацию заранее о потенциальных клиентах; как войти и удерживать в себе «рабочий настрой» для продаж в течение дня.

День 2. «Шаги успешных продаж» составляем коммерческое предложение , которое продаёт;

которое продаёт; анализируем «холодные звонки»;

правила составления скриптов звонков;

пример чек-листа для подготовки к встрече для продажи;

анализируем «звонки», записи переговоров с целью продаж из группы;

шаги успешных продаж — двигаемся к результату продаж: установление контакта , выявление потребностей , презентация , работа с возражениями , переговоры о цене , заключение сделки;

выявление потребностей презентация работа с возражениями переговоры о цене заключение сделки; осознаем необходимость программы лояльности — что такое и какие бывают.

Формат мастерской — два занятия по 6 ак. час.

Даты и время проведения занятий — 8 и 10 сентября 2020 г. с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Место проведения — Центр «Мой бизнес»

Участие бесплатное.

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