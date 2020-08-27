Социальные предприниматели края могут пройти обучение в мастерской «Шаги успешных продаж»

Каждый слушатель мастерской получает не просто домашнее задание от наставника, но и обязанность его выполнить и защитить. В домашнее задание уже на первом этапе входит представление проекта плана будущих продаж компании на год, прайсы, примеры коммерческих предложений, примеры скриптов продаж компании, описание программы лояльности (если есть).
К участию приглашаются действующие социальные предприниматели; предприниматели, планирующие открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе; те, кто заинтересован построить современный устойчивый социальный бизнес.
Мастерская пройдет в 2 дня.
- отличие продаж в социальном и традиционном предпринимательстве;
- воронки продаж, лиды, скрипты продаж — как, зная эти инструменты, сделать их средствами увеличения продаж;
- как собираем статистику и как проводим аналитику;
- совмещаем «маркетинговую» воронку и «воронку продаж» для создания реалистичного плана продаж (на примере использования CRM Битрикс24);
- как посчитать сколько нужно клиентов на этапах «воронки», чтобы заработать 1 млн. рублей;
- где, когда, как, какую именно собираем информацию заранее о потенциальных клиентах;
- как войти и удерживать в себе «рабочий настрой» для продаж в течение дня.
- составляем коммерческое предложение, которое продаёт;
- анализируем «холодные звонки»;
- правила составления скриптов звонков;
- пример чек-листа для подготовки к встрече для продажи;
- анализируем «звонки», записи переговоров с целью продаж из группы;
- шаги успешных продаж — двигаемся к результату продаж: установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, переговоры о цене, заключение сделки;
- осознаем необходимость программы лояльности — что такое и какие бывают.
Формат мастерской — два занятия по 6 ак. час.
Даты и время проведения занятий — 8 и 10 сентября 2020 г. с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
Место проведения — Центр «Мой бизнес»
Участие бесплатное.
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