В облаках, но с твердой почвой под ногами: что нужно знать о современной бухгалтерии

Последние годы усилили тренд на технологичность и удаленную работу. Прогрессивные предприниматели, которые давно отдали бухгалтерию на аутсорсинг, в полной мере смогли оценить стабильность и надежность технологии «1С:БухОбслуживание». Остальным пришлось выкручиваться, принимать сложившиеся условия игры и догонять.

Как это работает?

Программное обеспечение помогает бизнесу вести дела быстро и прозрачно, правильно и своевременно предоставляя отчетности в необходимые фонды и службы.

«Вся база находится в облаке. Это очень удобно. С одной стороны экрана находимся мы, с другой — клиент. Он может работать из любого места, где есть Интернет: выписывать счета, формировать документы. Все изменения, как на ладони, поэтому вероятность ошибки минимальна. Клиент сразу видит результат: все движения документов, сданную отчетность, оборотно-сальдовые ведомости. Плюс каждый квартал проходит централизованный аудит — Москва проверяет на корректность ведения бухучета», — рассказывает руководитель отдела 1С: БухОбслуживание компании ПРОКС Элина Черникова.

Элина Черникова , руководитель отдела 1С: БухОбслуживание компании ПРОКС. Компания ПРОКС

В считанные минуты определяется тариф, необходимый предприятию. Он часто зависит от объема деятельности компании, количества сотрудников, системы налогообложения, и других факторов. Клиент может выбрать технологию с сопровождением и доверить ведение бухгалтерии профессионалам.



Чаще всего аутсорсинг выбирает малый бизнес (оптовая торговля, сфера услуг, сельскохозяйственное производство и т. д). Нередко бухгалтерское сопровождение требуется на начальном этапе становления бизнеса, когда нужно разобраться в документообороте, научиться корректно вести бухгалтерию. При росте оборотов есть возможность перейти на более расширенный тариф или выбрать другое решение. Вся база остается у клиента.

Региональный опыт

Компания ПРОКС работает на рынке бухгалтерских услуг Алтайского края уже более 20 лет. С 2014 года команда является партнером сети «1С:БухОбслуживание», показывает стабильный рост и развитие.

«Мы — отличники технологии, одни из лучших в Алтайском крае. И находимся на хорошем счету даже по сравнению с более крупными экономически развитыми регионами. Наш опыт интересен, поэтому сотрудников приглашают на конференцию в Москву», — с гордостью отмечает директор компании Татьяна Пятковская.

Татьяна Пятковская , директор компании ПРОКС. Компания ПРОКС

Доверие и верный совет

Аутсорсинговая компания — нейтральная сторона, которая заинтересована только в качестве предоставления своих услуг. Клиент ни от кого не зависит, и может спокойно доверить базу, информацию о контрагентах и стратегию ведения дела.

Омниканальность контакта обеспечивает своевременную комфортную коммуникацию. В любой момент можно поделиться неоднозначной ситуацией и получить актуальный профессиональный совет.

«Предприниматели — большие затейники. Они горят идеями, им нужно срочно рассказать, обсудить, посоветоваться. И тут бухгалтер — первый друг и товарищ. Мы превращаемся в бизнес-ассистентов, поскольку у нас концентрируются знания со всех организаций, есть огромный практический опыт, а также доступ к обширному профессиональному сообществу. Мы, как вещий камень из сказки, — точно можем сказать, что случится, когда клиент выберет то или иное направление. И наша задача — сработать на опережение, помочь в принятии финансово обоснованных решений, не выходя за рамки правового поля», — отмечает Татьяна Николаевна.

Современная бухгалтерия. Компания ПРОКС Современная бухгалтерия. Компания ПРОКС Современная бухгалтерия. Компания ПРОКС

Не только бухгалтерия

Кроме бухгалтерских услуг, компания ПРОКС помогает в регистрации и ликвидации бизнеса. Занимается автоматизацией торговли, кассовым торговым оборудованием, маркировкой товаров. Осуществляет аудит компании по отчетностям, настраивает электронный документооборот и многое другое.

Крепкий, стабильный коллектив регулярно обучается, сотрудники выезжают на мероприятия российского и международного масштаба. Здесь будут рады и начинающим бухгалтерам, а у студентов есть возможность попасть в штат после прохождения практики.

Компания постепенно выходит на российский рынок, ведь облачные технологии не имеют границ. Но и дома есть, куда расти — совсем скоро состоится открытие второго офиса в Барнауле, где тоже будут рады помочь клиентам в ведении и развитии бизнеса.

Новый офис. Компания ПРОКС

Компания ПРОКС