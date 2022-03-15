В облаках, но с твердой почвой под ногами: что нужно знать о современной бухгалтерии

Как это работает?
Программное обеспечение помогает бизнесу вести дела быстро и прозрачно, правильно и своевременно предоставляя отчетности в необходимые фонды и службы.
«Вся база находится в облаке. Это очень удобно. С одной стороны экрана находимся мы, с другой — клиент. Он может работать из любого места, где есть Интернет: выписывать счета, формировать документы. Все изменения, как на ладони, поэтому вероятность ошибки минимальна. Клиент сразу видит результат: все движения документов, сданную отчетность, оборотно-сальдовые ведомости. Плюс каждый квартал проходит централизованный аудит — Москва проверяет на корректность ведения бухучета», — рассказывает руководитель отдела 1С: БухОбслуживание компании ПРОКС Элина Черникова.
В считанные минуты определяется тариф, необходимый предприятию. Он часто зависит от объема деятельности компании, количества сотрудников, системы налогообложения, и других факторов. Клиент может выбрать технологию с сопровождением и доверить ведение бухгалтерии профессионалам.
Чаще всего аутсорсинг выбирает малый бизнес (оптовая торговля, сфера услуг, сельскохозяйственное производство и т. д). Нередко бухгалтерское сопровождение требуется на начальном этапе становления бизнеса, когда нужно разобраться в документообороте, научиться корректно вести бухгалтерию. При росте оборотов есть возможность перейти на более расширенный тариф или выбрать другое решение. Вся база остается у клиента.
Региональный опыт
Компания ПРОКС работает на рынке бухгалтерских услуг Алтайского края уже более 20 лет. С 2014 года команда является партнером сети «1С:БухОбслуживание», показывает стабильный рост и развитие.
«Мы — отличники технологии, одни из лучших в Алтайском крае. И находимся на хорошем счету даже по сравнению с более крупными экономически развитыми регионами. Наш опыт интересен, поэтому сотрудников приглашают на конференцию в Москву», — с гордостью отмечает директор компании Татьяна Пятковская.
Доверие и верный совет
Аутсорсинговая компания — нейтральная сторона, которая заинтересована только в качестве предоставления своих услуг. Клиент ни от кого не зависит, и может спокойно доверить базу, информацию о контрагентах и стратегию ведения дела.
Омниканальность контакта обеспечивает своевременную комфортную коммуникацию. В любой момент можно поделиться неоднозначной ситуацией и получить актуальный профессиональный совет.
«Предприниматели — большие затейники. Они горят идеями, им нужно срочно рассказать, обсудить, посоветоваться. И тут бухгалтер — первый друг и товарищ. Мы превращаемся в бизнес-ассистентов, поскольку у нас концентрируются знания со всех организаций, есть огромный практический опыт, а также доступ к обширному профессиональному сообществу. Мы, как вещий камень из сказки, — точно можем сказать, что случится, когда клиент выберет то или иное направление. И наша задача — сработать на опережение, помочь в принятии финансово обоснованных решений, не выходя за рамки правового поля», — отмечает Татьяна Николаевна.
Не только бухгалтерия
Кроме бухгалтерских услуг, компания ПРОКС помогает в регистрации и ликвидации бизнеса. Занимается автоматизацией торговли, кассовым торговым оборудованием, маркировкой товаров. Осуществляет аудит компании по отчетностям, настраивает электронный документооборот и многое другое.
Крепкий, стабильный коллектив регулярно обучается, сотрудники выезжают на мероприятия российского и международного масштаба. Здесь будут рады и начинающим бухгалтерам, а у студентов есть возможность попасть в штат после прохождения практики.
Компания постепенно выходит на российский рынок, ведь облачные технологии не имеют границ. Но и дома есть, куда расти — совсем скоро состоится открытие второго офиса в Барнауле, где тоже будут рады помочь клиентам в ведении и развитии бизнеса.
Компания ПРОКС
- ул. Пролетарская 90
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