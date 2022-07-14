Создать хорошие условия для компаний, покинувших РФ, поручил президент Казахстана

«Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — заявил казахстанский лидер.
По его словам, это предоставит республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.
Токаев напомнил — ранее попросил правительство подготовить инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности и отработать их с потенциальными инвесторами, пишет Газета.Ru.
Глава Казахстана добавил, что эта работа пока еще ведется в режиме переговоров, конкретных результатов пока мало, новых проектов еще нет.
Ранее отмену полномочий елбасы утвердил президент Казахстана.