Создать хорошие условия для компаний, покинувших РФ, поручил президент Казахстана

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России, сообщает РИА «Новости» .

«Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — заявил казахстанский лидер.

По его словам, это предоставит республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

Токаев напомнил — ранее попросил правительство подготовить инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности и отработать их с потенциальными инвесторами, пишет Газета.Ru.

Глава Казахстана добавил, что эта работа пока еще ведется в режиме переговоров, конкретных результатов пока мало, новых проектов еще нет.

Ранее отмену полномочий елбасы утвердил президент Казахстана.