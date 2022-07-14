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Экономика

Создать хорошие условия для компаний, покинувших РФ, поручил президент Казахстана

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России, сообщает РИА «Новости».

Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
kremlin.ru

«Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — заявил казахстанский лидер.

По его словам, это предоставит республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

Токаев напомнил — ранее попросил правительство подготовить инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности и отработать их с потенциальными инвесторами, пишет Газета.Ru.

Глава Казахстана добавил, что эта работа пока еще ведется в режиме переговоров, конкретных результатов пока мало, новых проектов еще нет.

Ранее отмену полномочий елбасы утвердил президент Казахстана.

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