Специалисты назвали средний доход для покупки новостройки в ипотеку

Отмечается, что в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре невозможно купить двушку из-за нового кредитного лимита — 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос по льготной ипотеке превышает 30%.
Эксперт подчеркнул, что людям в данных городах нужно зарабатывать не менее 88 тыс. рублей, так как ежемесячный платеж равен 44 тыс. рублей.
Можно сделать вывод, что по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения.
Ранее altapress.ru рассказывал, по каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее.
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