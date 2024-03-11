Льготную ипотеку для молодежи хотят запустить в России

Первоначальный взнос предполагают сделать 15%. В столицах льготный кредит можно оформить в пределах 15 млн рублей. В других регионах сумма ограничится 9-12 млн рублей.
По словам застройщика, который предложил проект, нововведение стимулировало бы молодежь как можно раньше вступать в брак. А рождение детей предполагает действующая программа «Молодая семья».
Ранее стало известно, по каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее.
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