Льготную ипотеку для молодежи хотят запустить в России

Жилищные ссуды молодым заемщикам хотят выдавать под 3% годовых сроком до 50 лет, сообщает " Лента.ру ".

Первоначальный взнос предполагают сделать 15%. В столицах льготный кредит можно оформить в пределах 15 млн рублей. В других регионах сумма ограничится 9-12 млн рублей.

По словам застройщика, который предложил проект, нововведение стимулировало бы молодежь как можно раньше вступать в брак. А рождение детей предполагает действующая программа «Молодая семья».

Ранее стало известно, по каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее.

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