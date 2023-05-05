Спустя 30 лет после начала работ в Красноярске запустят метро

Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту подготовки территории под строительство первой станции метротрама в Красноярске, заявил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, сообщает "Интерфакс".

В конце декабря 2022 года московское предприятие "Баммтонельстрой-Мост" выиграло конкурс субподряда на выполнение части работ по строительству метротрама в Красноярске. Контракт на сумму более 60 млрд рублей заключили с генподрядчиком работ госкомпанией "Моспроект-3".

Между тем еще в 1995 году началось строительство красноярского метрополитена, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

Начались уголовные преследования ряда должностных лиц, связанных с проектом строительства. Среди таких чиновников - Олег Митволь (бывший замглавы Росприроднадзора). Его подозревают в хищении 950 млн рублей.

По версии следствия, он мог присвоить себе деньги, которые выделили из федерального бюджета на корректировку проектной документации строительства метрополитена.

Митволя задержали при попытке улететь в Дубай.

Ранее в сибирском регионе арестовали министра транспорта.

Судьба омского метрополитена

В Омске строительство началось в 1991-м, но из-за отсутствия финансирования все работы свернули. В 2018 году достройку омского метро признали нецелесообразной. Строительство метрополитена было окончательно прервано.

В метро Омска запланировали восемь станций, в 2011 году открылась первая и пока единственная из них — «Библиотека Пушкина», которая работает как подземный переход.

Аналог метро

Метротрам - разновидность скоростного трамвая, пути которого проходят под землей и на эстакадах. иногда на улицах. Более дешевый аналог метрополитена.