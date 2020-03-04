Стало известно, как «Иткульский спиртзавод» будет рассчитываться по многомиллионным долгам

6 марта в Барнауле, возможно, будет поставлена точка в истории со взысканием многомиллионных долгов с «Иткульского спиртзавода». Ожидается, что на первом собрании кредиторов стороны подпишут мировое соглашение. Проект документа уже есть в открытом доступе.

На сегодняшний день в списке кредиторов с правом голоса значатся шесть организаций. Самая большая сумма долга у «Иткульского спиртзавода» перед Сбербанком — 512 млн рублей, перед Промсвязьбанком — 314,6 млн, перед банком ВТБ — 3 млн.

Еще около 1 млн рублей завод должен трем компаниям — «Триал», «Барнаульская генерация» и «АлтайРегионСнаб».

Судя по проекту мирового соглашения, погашение задолженности перед Сбербанком будет происходить в течении четырех лет. 25 ноября 2020 года предприятие обязано выплатить своему главному кредитору первые 130 млн рублей. Оставшаяся сумма разделена примерно на равные доли.

«Иткульский спиртзавод». Олег Богданов

Долги остальным кредиторам «Иткульский спиртзавод» обязуется погасить за 45 дней с момента подписания мирового соглашения — это условие прописано в самом документе.

Собрание кредиторов должно пройти в барнаульском офисе Сбербанка. Встретиться на самом заводе кредиторам вновь не удается: директор предприятия известил конкурсного управляющего, что в здании завода идет ремонт и проводится плановая санобработка.

Ранее источники altapress.ru сообщали, что запустить водочное производство на постоянной основе на «Иткульском спиртзаводе» планируется в марте. Для этого предприятие закупало акцизные марки.