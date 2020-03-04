Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 марта -2°C

Стало известно, как «Иткульский спиртзавод» будет рассчитываться по многомиллионным долгам

6 марта в Барнауле, возможно, будет поставлена точка в истории со взысканием многомиллионных долгов с «Иткульского спиртзавода». Ожидается, что на первом собрании кредиторов стороны подпишут мировое соглашение. Проект документа уже есть в открытом доступе.

"Иткульский спиртзавод"
"Иткульский спиртзавод"
altairegion22.ru

На сегодняшний день в списке кредиторов с правом голоса значатся шесть организаций. Самая большая сумма долга у «Иткульского спиртзавода» перед Сбербанком — 512 млн рублей, перед Промсвязьбанком — 314,6 млн, перед банком ВТБ — 3 млн.

Еще около 1 млн рублей завод должен трем компаниям — «Триал», «Барнаульская генерация» и «АлтайРегионСнаб».

Судя по проекту мирового соглашения, погашение задолженности перед Сбербанком будет происходить в течении четырех лет. 25 ноября 2020 года предприятие обязано выплатить своему главному кредитору первые 130 млн рублей. Оставшаяся сумма разделена примерно на равные доли.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot;.
«Иткульский спиртзавод».
Олег Богданов

Долги остальным кредиторам «Иткульский спиртзавод» обязуется погасить за 45 дней с момента подписания мирового соглашения — это условие прописано в самом документе.

Собрание кредиторов должно пройти в барнаульском офисе Сбербанка. Встретиться на самом заводе кредиторам вновь не удается: директор предприятия известил конкурсного управляющего, что в здании завода идет ремонт и проводится плановая санобработка.

Ранее источники altapress.ru сообщали, что запустить водочное производство на постоянной основе на «Иткульском спиртзаводе» планируется в марте. Для этого предприятие закупало акцизные марки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость