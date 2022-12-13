14 декабря
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Экономика

Стало известно, как Россия ответит на нефтяное эмбарго

В России согласовали ответ на полок цен на нефть, ранее принятый ЕС, США и Австралией. Об этом сообщают «Ведомости».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

В документе говорится о запрете на продажу нефти, если в контракте фигурирует страна-получатель.

Также установлен запрет на экспорт сырья, если одно из условий договора — лимит стоимости. А также если установлены цены, равные потолку.

Кроме того, прописан пункт, позволяющий обходить запреты на сделки. Но при согласовании с российским правительством.

Указ не распространяется на соглашения, заключенные до 5 декабря 2022 года.

Документ вступит в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 июля 2023-го.

Ранее Евросоюз, Австралия и США ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю в 60 долларов за баррель. Подробнее об этом — в нашем материале.

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