Стало известно, как Россия ответит на нефтяное эмбарго

В документе говорится о запрете на продажу нефти, если в контракте фигурирует страна-получатель.
Также установлен запрет на экспорт сырья, если одно из условий договора — лимит стоимости. А также если установлены цены, равные потолку.
Кроме того, прописан пункт, позволяющий обходить запреты на сделки. Но при согласовании с российским правительством.
Указ не распространяется на соглашения, заключенные до 5 декабря 2022 года.
Документ вступит в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 июля 2023-го.
Ранее Евросоюз, Австралия и США ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю в 60 долларов за баррель. Подробнее об этом — в нашем материале.
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