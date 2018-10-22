Как увеличатся расходы алтайского бюджета на зарплаты, дороги и детсады в 2019 году

Города и районы Алтайского края в 2019 году получат на 22% больше денег, чем в текущем. Дорожный фонд возрастет на 18%. А фонд оплаты труда бюджетников — на 8%. Эти и другие цифры озвучил 22 октября министр финансов Владимир Притупов на заседании правительства, посвященного принятию бюджета на 2019 год и прогнозный период 2020—2021 годов.

На что потратят больше?

Общий объем средств на выплату зарплат бюджетникам в 2019 году составит 26,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем в текущем году.

В проекте документа говорится, что повышение предусмотрено с учетом указа президента, повышения размера МРОТ с 1 января 2019 года и начисления районного коэффициента сверх МРОТ. Подчеркивается, что «учитывая отличающиеся размеры и сроки повышения заработной платы по определенным категориям работников в 2018 году», темпы роста оплаты труда в разных отраслях будут неодинаковы.

Больше вырастут дотации муниципалитетам (городам, районам и поселениям) — на 22% и составят 2,2 млрд рублей.

На 18% - до 9 млрд рублей — возрастет краевой дорожный фонд.

На 15% возрастут расходы на меры социальной поддержки. Всего они составят 22,2 млрд рублей. Впрочем, размер многих выплат конкретным категориям льготников сохранится на уровне прошлого года.

Субвенции городам и районам на школьное и дошкольное образование вырастут на 8% по каждому направлению и составят, соответственно, 11,5 млрд и 3,3 млрд рублей.

Какой бюджет запланирован?

Владимир Притупов назвал и основные параметры бюджета края на 2019 год:

доходы — 90,7 млрд рублей,

расходы — 95,9 млрд рублей,

дефицит — 5,2 млрд рублей ( предельный размер , предусмотренный бюджетным кодексом).

Расходы консолидированного бюджета края (краевого + бюджетов городов и районов) запланированы в 113,6 млрд рублей.

Впрочем, в крае ожидают, что объем доходов увеличится — в правительстве России сейчас дорабатывают федеральный бюджет, определяют цифры расходов по госпрограммам — Алтайский край должен получить дополнительное финансирование. Так, в прошлом году наш регион между первым и вторым чтениями бюджета получил дополнительно 4,5 млрд рублей.

В этом году алтайские депутаты рассмотрят документ в первом чтении на сессии 25 октября.