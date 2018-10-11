Компенсации за ЖКХ сельским учителям в Алтайском крае повысят на 76 рублей

В 2019 году ежемесячная компенсация педагогам за жилищно-коммунальные услуги составит 1976 рублей. Это на 76 рублей больше, чем в 2018 году. Цифра содержится в проекте бюджета Алтайского края на следующий год (имеется в распоряжении altapress.ru).