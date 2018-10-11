Компенсации за ЖКХ сельским учителям в Алтайском крае повысят на 76 рублей

Напомним, в конце 2016 года краевые власти изменили порядок предоставления господдержки сельским педагогам. Вместо 100%-ой компенсации фактически понесенных затрат ввели фиксированную ежемесячную выплату, чтобы система распределения средств «стала справедливой». Тогда история наделала много шума.
Год назад министр финансов края Владимир Притупов сообщил altapress.ru, что цель реформы была достигнута: 70% сельских педагогов стали в целом получать больше средств компенсации, чем раньше.
В 2017 году сумма ежемесячной выплаты была равна 1,8 тыс. рублей, в 2018 — 1,9 тыс. В 2019 году она возрастет на 76 рублей.
Проект бюджета, где зафиксирована данная цифра, в первом чтении краевые депутаты планируют рассмотреть 25 октября, во втором — окончательном — в ноябре.