Выплатили всем: Минтрудсоцзащиты края рассказало о компенсациях 5 тысячам сельских учителей

Ранее altapress.ru писал, что более 5 тысяч сельских педагогов Алтайского края обратились в суд с исками к Минтрудсоцзащите региона, чтобы получить недоплаченные компенсации за электроэнергию. Некоторым из них государство задолжало десятки тысяч рублей.

Учителя требуют, чтобы им компенсировали недополученные затраты с марта 2014 по март 2017 года, которые, по их мнению, неправильно пересчитали — освещение и электроэнергию должны учитывать отдельно. Электроэнергию должны были пересчитать по показаниям счетчиков, но у органов соцзащиты свои правила исчисления, говорит руководитель краевого профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев.

Краевой суд встал на сторону педагогов и удовлетворил их иски.

Однако в министерстве соцзащиты пояснили, что освещение — это составная часть электроснабжения, так как в электроснабжение как коммунальную услугу входит не только освещение, но и расход электричества другими приборами. Таким образом, понятия "освещение" "электроснабжение" не тождественны и это подтверждает Верховный суд Российской Федерации, сказано в ответе ведомства на запрос редакции.

В законе Алтайского края предусмотрен расчетный метод определения объема электроэнергии, потраченной на освещение, если нет отдельного счетчика. Поэтому в министерстве считают, что компенсации выплатили в полном объеме и теперь обжалуют решения Алтайского краевого суда в вышестоящем.