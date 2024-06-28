Стало известно, какие категории россиян освободят от комиссии при оплате ЖКХ

С 1 июля 2024 года некоторые категории населения РФ смогут не платить комиссию при оплате коммунальных услуг, сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Так, в России вступает в силу закон, который освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ.

По словам Володина, для многих россиян комиссия от коммунальных платежей ощутима. Решение коснется граждан, которые нуждаются в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на них.

Также с 25 июля вступит в силу закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам деньги. Банки должны будут тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры, чтобы деньги клиентов никто не смог украсть. Кредитным организациям, пренебрегшим такими обязанностями, нужно будет компенсировать украденное.

Ранее стало известно, насколько подорожают коммунальные услуги в России в 2024 году.

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