Стало известно, на сколько продлили параллельный импорт в России

Мантуров рассказал, что постепенно перечень товаров, которые будут ввозиться в Россию — сократится.
Это происходит потому, что отечественные компании выходят на нужный уровень поставок.
Еще осенью секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в свое время параллельный импорт принес пользу, однако сейчас он уже мешает внедрению российской продукции.
Напомним, что по параллельному импорту в Россию попадают все товары, начиная от еды и заканчивая автомобилями.
Ранее сообщалось, что параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов.