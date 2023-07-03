Стало известно, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

С начала 2023 года российские миллиардеры стали богаче примерно на 16,5 млрд долларов, пишет РБК.

Всего в рейтинг попали 24 российских миллиардера. Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала года разбогател на 5 млрд долларов, а совладелец компании Леонид Федун — на 1,73 млрд.

Состояние Владимира Лисина, хозяина Новолипецкого металлургического комбината, выросло на 3,22 млрд долларов, а глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон разбогател на 1,5 млрд.

В рейтинг российских миллиардеров также вошли владелец инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (+1,46 млрд долларов с начала года), акционер Геннадий Тимченко (+1,29 млрд).

На последних строчках расположились глава Wildberries Татьяна Бакальчук (+1,24 млрд) и Дмитрий Рыболовлев (+1,03 млрд).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае удвоилось число миллиардеров.