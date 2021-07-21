21 июля 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Стало известно о приостановке производства гречки в Алтайском крае

Почти половина производителей гречневой крупы в Алтайском крае приостановили работу из-за проблем со сбытом продукции, сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на начальника Алтайпищепрома Александра Большакова.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
СС0

Закрытие до 31 августа экспорта гречки в целях обеспечения продовольственной безопасности создало напряженность на рынке, указал Большаков.

На российском рынке производится ровно столько, сколько потребляется.

«Каждое предприятие сейчас работает, исходя из наличия сбыта: есть сбыт — оно работает, нет — не работает», — сказал он.

Кроме того, лето для гречезаводов — это период ремонтов, обновления оборудования, очистки и подготовки к новому урожаю. Приостановка работы на предприятиях может быть связана и с этим фактором.

Из-за закрытия экспорта в крае встали около 40% заводов по переработке гречки, оценил ситуацию коммерческий директор компании «Производственная компания „Сибиряк“» Евгений Помещиков.

Всего в Алтайском крае около 60 крупозаводов.

Ранее алтайский минсельхоз рассказал, подорожает ли гречка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость