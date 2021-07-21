Стало известно о приостановке производства гречки в Алтайском крае

Закрытие до 31 августа экспорта гречки в целях обеспечения продовольственной безопасности создало напряженность на рынке, указал Большаков.
На российском рынке производится ровно столько, сколько потребляется.
«Каждое предприятие сейчас работает, исходя из наличия сбыта: есть сбыт — оно работает, нет — не работает», — сказал он.
Кроме того, лето для гречезаводов — это период ремонтов, обновления оборудования, очистки и подготовки к новому урожаю. Приостановка работы на предприятиях может быть связана и с этим фактором.
Из-за закрытия экспорта в крае встали около 40% заводов по переработке гречки, оценил ситуацию коммерческий директор компании «Производственная компания „Сибиряк“» Евгений Помещиков.
Всего в Алтайском крае около 60 крупозаводов.
Ранее алтайский минсельхоз рассказал, подорожает ли гречка.