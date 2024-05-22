Стало известно, с помощью чего россияне отслеживают свои расходы

Россияне чаще всего отслеживают свои доходы и расходы с помощью банковских приложений. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что 31% респондентов способны держать всю информацию о доходах и расходах в уме. 19% граждан записывают все данные о движении денежных средств в блокноте.

Каждый десятый опрошенный (11%) заявил о необходимости вести финансовый учет в Excel, а семь процентов используют для этих целей специальное приложение. Только у одного процента россиян есть персональный банковский менеджер для отслеживания собственных доходов и расходов.

При этом 18% респондент признались, что не видит необходимости в использовании каких-либо инструментов для ведения финансового учета.

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