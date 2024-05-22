22 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Стало известно, с помощью чего россияне отслеживают свои расходы

Россияне чаще всего отслеживают свои доходы и расходы с помощью банковских приложений. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что 31% респондентов способны держать всю информацию о доходах и расходах в уме. 19% граждан записывают все данные о движении денежных средств в блокноте.

Каждый десятый опрошенный (11%) заявил о необходимости вести финансовый учет в Excel, а семь процентов используют для этих целей специальное приложение. Только у одного процента россиян есть персональный банковский менеджер для отслеживания собственных доходов и расходов.

При этом 18% респондент признались, что не видит необходимости в использовании каких-либо инструментов для ведения финансового учета.

Ранее сообщалось, что ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в ЦБ с просьбой ограничить право некоторых покупателей получать кешбэк.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Семейный выход с коляской
Хрустальный голос весны
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость