Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры

Совокупный капитал российских миллиардеров с начала года к 1 октября вырос на 18,5 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index .

Первое место среди россиян и по объему капитала, и по размеру прибыли за этот год занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Он увеличил свой капитал на 4,93 млрд долларов, и теперь его состояние оценивается в 21,6 млрд долларов.

Второе место получил глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, заработавший 2,55 млрд долларов, общий размер состояния — 20,6 млрд долларов. На третьей позиции богатейших россиян основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 491 млн долларов и составил 20,2 млрд долларов.

Четвертое и пятое место между собой поделили основной собственник «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, пишет Lenta.ru. Потанин потерял за год 144 млн долларов (общее состояние на октябрь — 18,8 млрд долларов). Алекперов, наоборот, заработал за это время 4,28 млрд долларов, благодаря чему его состояние выросло до 16,9 млрд долларов.

Последний из олигархов

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», что в России не осталось олигархов.

Усманов находится на 10-м месте в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $12,5 млрд.