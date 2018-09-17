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Российский олигарх поведал о «мальчишеских забавах» с Путиным

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что общается с Владимиром Путиным на «ты» как с давним знакомым, но на «вы» как с президентом. Об этом он сообщил в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», пишет РБК.

Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.
Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.
kremlin.ru

По словам бизнесмена, его «трогательные отношения» с Путиным едва ли вызывают ревность у кого-то из окружения президента, сообщает BFM.ru

Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент — это совсем другое, — сказал Ротенберг.

Бизнесмен также отметил, что ему было очень приятно, когда Путин, проехав на грузовике по Крымскому мосту, остался доволен.

Напомним, 30 июля 2014 года Евросоюз внес Ротенберга в санкционный список как «давнего знакомого» Путина и основного акционера компании, получившей право разработать проект строительства моста в Крым, пишет lenta.ru.

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