Выгодный союз. Форбс назвал 10 самых богатых семей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг список самых успешных предпринимательских династий России. На первом месте — семья председателя совета директоров «Русснефти» и основного владельца группы «Самфар» Михаила Гуцериева. Общее состояние клана Гуцериевых оценивается в $5,97 млрд.

В топ-10 самых состоятельных семей также вошли:

Ротенберги ( общее состояние — $4,85 млрд , состояние Аркадия Ротенберга составляет $2,5 млрд , его сына Игоря — $800 млн , дочери Лилии — $300 млн и брата Бориса Ротенберга — $1,2 млрд)

общее состояние — $4,85 млрд состояние Аркадия Ротенберга составляет $2,5 млрд его сына Игоря — $800 млн дочери Лилии — $300 млн и брата Бориса Ротенберга — $1,2 млрд) Глава IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын , частный инвестор , Денис Гапонцев ( общее состояние — $3,14 млрд)

частный инвестор Денис Гапонцев общее состояние — $3,14 млрд) Гендирекор «Татавтодор» Айрат Шаймиев , его брат Радик Шаймиев ( член совета директоров ТАИФ) и сын Тимур Шаймиев ( $2,48 млрд)

его брат Радик Шаймиев член совета директоров ТАИФ) и сын Тимур Шаймиев $2,48 млрд) Мекдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан ( члены правления «Kafijat Kft», общее состояние — $1,7 млрд)

члены правления «Kafijat Kft», общее состояние — $1,7 млрд) Братья Сергей и Николай Саркисовы ( группа РЕСО , $1,5 млрд)

группа РЕСО $1,5 млрд) Совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын , член совета директоров СИБУР Кирилл Шамалов ( $1,47 млрд)

член совета директоров СИБУР Кирилл Шамалов $1,47 млрд) Президент «Группа Альянс» Муса Бажаев , его брат Мавлит и племянник Дени Бажаевы ( $1,41 млрд)

его брат Мавлит и племянник Дени Бажаевы $1,41 млрд) Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед , гендиректор «Кардо Альянс» ( $1,4 млрд)

гендиректор «Кардо Альянс» $1,4 млрд) Семья Зубицких ( бывшие и нынешние совладельцы ПАО «Кокс», общее состояние $1,4 млрд)

В этот список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые владели банковскими и другими активами через компанию «Промсвязькапитал», в 2017 году занимали третье место в списке богатейших семей, пишет Коммерсантъ. В этом угоду они не вошли в десятку.