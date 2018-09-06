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Выгодный союз. Форбс назвал 10 самых богатых семей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг список самых успешных предпринимательских династий России. На первом месте — семья председателя совета директоров «Русснефти» и основного владельца группы «Самфар» Михаила Гуцериева. Общее состояние клана Гуцериевых оценивается в $5,97 млрд.

Банкир. Деньги.
Банкир. Деньги.
СС0

В топ-10 самых состоятельных семей также вошли:

  • Ротенберги (общее состояние — $4,85 млрд, состояние Аркадия Ротенберга составляет $2,5 млрд, его сына Игоря — $800 млн, дочери Лилии — $300 млн и брата Бориса Ротенберга — $1,2 млрд)
  • Глава IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын, частный инвестор, Денис Гапонцев (общее состояние — $3,14 млрд)
  • Гендирекор «Татавтодор» Айрат Шаймиев, его брат Радик Шаймиев (член совета директоров ТАИФ) и сын Тимур Шаймиев ($2,48 млрд)
  • Мекдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан (члены правления «Kafijat Kft», общее состояние — $1,7 млрд)
  • Братья Сергей и Николай Саркисовы (группа РЕСО, $1,5 млрд)
  • Совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын, член совета директоров СИБУР Кирилл Шамалов ($1,47 млрд)
  • Президент «Группа Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени Бажаевы ($1,41 млрд)
  • Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, гендиректор «Кардо Альянс» ($1,4 млрд)
  • Семья Зубицких (бывшие и нынешние совладельцы ПАО «Кокс», общее состояние $1,4 млрд)

В этот список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые владели банковскими и другими активами через компанию «Промсвязькапитал», в 2017 году занимали третье место в списке богатейших семей, пишет Коммерсантъ. В этом угоду они не вошли в десятку.

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