Читайте нас в соцсетях
1 сентября
Новости
Вся лента
Политика
178

Путин вне очереди: кто еще вошел в сотню самых влиятельных россиян по версии Forbes

Российское издание Forbes составило рейтинг влиятельных россиян. Список из «100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков» был опубликован в 30 августа на сайте журнала.

Очки, блокнот, карандаш, фотографии.
Очки, блокнот, карандаш, фотографии.
СС0

Первое место занял президент России Владимир Путин, на второй и третьей строчках рейтинга — глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В первую пятерку влиятельных россиян также вошли главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заняла седьмое место рейтинга, мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 13-й строчке. Замыкает топ-100 председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Надо отметить, что среди самых влиятельных достаточно много региональных чиновников, среди них самые высокие строчки занимают губернатор Московской области Андрей Воробьев (35 место), глава Татарстана Руслан Минниханов (51), глава Башкирии Рустэм Хамитов (56). Из сибирских руководителей в список Форбс вошел лишь врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он на 60 месте.

Как составлялся рейтинг?

Каждому участнику списка начислялись баллы в соответствии с установленными критериями, пишет ТАСС. Руководители компаний и бизнесмены получили дополнительные баллы, если их приглашают на встречи с президентом, а чиновники — если они являются членами «Единой России». Участникам перечня Forbes начислялись дополнительные баллы, если, помимо владения активами, они еще и управляют ими, а топ-менеджеры — если они, помимо управления активами, входят в список Forbes, уточняется в сообщении.

По информации издания, Путин возглавил рейтинг автоматически как человек, занявший второе место в общем рейтинге наиболее влиятельных людей в мире по версии американского Forbes.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка