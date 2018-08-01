В России построят дорогу в пять раз превышающую по стоимости Крымский мост

Дорога будет соединять Сочи с поселком Джубга в Туапсинском районе. Если проект будет реализован, то эту 120-километровую горную трассу можно будет преодолеть за час. Сейчас на это расстояние приходится тратить четыре часа.
Стоимость обхода Туапсе составит 199 миллиардов рублей, Сочи — 180 миллиардов рублей, обход поселка Лазаревское обойдется в 130 миллиардов рублей. На строительство соединительных участков планируется потратить 700−800 миллиардов рублей.
Начать строительство могут уже в 2019 году. По данным газеты, проектом заинтересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.
Ранее Росавтодор одобрил идею строительства автодороги в Чечне, которую предложил сделать Рамзан Кадыров. По предварительной оценке эта дорога тоже может обойтись в 1,2 триллиона рублей.
Для сравнения, Крымский мост, по официальным данным стоил 228 миллиардов рублей.