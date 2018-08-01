Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Автоновости
1857

В России построят дорогу в пять раз превышающую по стоимости Крымский мост

Росавтодор заявил, что собирается построить четырехполосный скоростной серпантин в районе Сочи. Предварительная оценка проекта — 1,2 триллиона рублей, пишут «Ведомости».

Дорожники соревнуются в мастерстве.
Дорожники соревнуются в мастерстве.
пресс-служба минстройтранса Алтайского края

Дорога будет соединять Сочи с поселком Джубга в Туапсинском районе. Если проект будет реализован, то эту 120-километровую горную трассу можно будет преодолеть за час. Сейчас на это расстояние приходится тратить четыре часа.

Стоимость обхода Туапсе составит 199 миллиардов рублей, Сочи — 180 миллиардов рублей, обход поселка Лазаревское обойдется в 130 миллиардов рублей. На строительство соединительных участков планируется потратить 700−800 миллиардов рублей.

Старый мост через Обь в Барнауле оперативно не отремонтируют
Автоновости

Начать строительство могут уже в 2019 году. По данным газеты, проектом заинтересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.

Ранее Росавтодор одобрил идею строительства автодороги в Чечне, которую предложил сделать Рамзан Кадыров. По предварительной оценке эта дорога тоже может обойтись в 1,2 триллиона рублей.

Для сравнения, Крымский мост, по официальным данным стоил 228 миллиардов рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA