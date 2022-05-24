Starbucks уйдет с российского рынка

«Starbucks приняла окончательное решение выйти и более не присутствовать на рынке под этим брендом», — говорится в сообщении компании.

О временной приостановке сообщалось еще 8 марта. Starbucks продолжала исполнять обязательства перед 2 тыс. сотрудниками в России.

Еще на протяжении шести месяцев она будет выплачивать работникам деньги и помогать с трудоустройством.

На территории России Starbucks объединяла 130 кофеен, руководителем которых является партнер компании (оператор российской сети — ООО «Кофе Сирена»).

Первая кофейня Starbucks появилась в РФ в 2007 году. В Барнауле сеть не представлена.