Бюджетные автомобили из Индии могут заменить россиянам западные кроссоверы

Концерны Индии могут начать масштабные продажи автомобилей в России. Официальные планы на это пока не озвучены, но предпосылки для повышенной бизнес-активности есть. И, в частности, речь идет об автогигантах Tata Motors (владеет Jaguar Land Rover) и Mahindra & Mahindra, пишет « Российская газета ».

Автомобильный аналитик Алексей Грамматчиков заявил, что у Tata Motors и Mahindra & Mahindra — большие перспективы на отечественном рынке.

«Достаточно вспомнить, что Tata является владельцем британского концерна Jaguar и Land Rover. Но при этом у индийских компаний хорошие компетенции в создании бюджетных машин, что сейчас особенно важно для российского авторынка», — отметил он.

Сильные «позиции» Tata Motors — кроссоверы Nexon, Harrier и Punch.

При этом Tata Nexon носит «звание» самого популярного SUV (внедорожника, используемого на асфальтированной дороге. — Прим. ред.) на локальном рынке.

Подчеркивается, что внешне он похож на Renault Sandero Stepway. Его дорожный просвет — 209 миллиметров, но привод — только передний.

Mahindra & Mahindra тоже хорошо знают в России. В 2005 году на Горьковском автозаводе собрали опытную партию SUV Mahindra Scorpio. «Но дальше дело, увы, не пошло», — добавляет издание.

Кроме того, в перспективе возможна экспансия индийских мотоциклов — в новых исполнениях. В частности, это Bajaj Motorcycles, с Bajaj Boxer 100 ES, BAJAJ Avenger 220 Cruise, Pulsar NS 125 и BAJAJ Dominar 250/400.