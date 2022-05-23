Франку доложили о дорожной ситуации в Барнауле

Утром 23 мая в администрации Барнаула обсудили дорожную обстановку в городе после закрытия проезда по мосту на Новом рынке. Замглавы по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев доложил о затрудненном проезде по некоторым магистралям.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".

В первую очередь он отметил заторы на пр. Калинина и ул. Северо-Западной. Для регулирования движения дежурят там дежурят восемь экипажей ДПС.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству совместно с УМВД и ГИБДД проводят мониторинг дорожной обстановки.

Также Шеломенцев доложил главе города Вячеслав Франку, что с сегодняшнего дня трамваи по маршрутам № 1 и № 4 идут по измененному маршруту, через разворотное кольцо возле ТЦ «Пионер», переезд через трамвайные пути на перекрестке пр. Ленина и ул. Пионеров заасфальтирован, движение по нему открыто.

Пешеходный переход через путепровод также полностью готов.

До конца июня планируется запустить в работу второе разворотное трамвайное кольцо у Дома быта.

Франк поручил продолжать мониторинг дорожной ситуации и оперативно докладывать обо всех изменениях.