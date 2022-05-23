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Автоновости

Франку доложили о дорожной ситуации в Барнауле

Утром 23 мая в администрации Барнаула обсудили дорожную обстановку в городе после закрытия проезда по мосту на Новом рынке. Замглавы по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев доложил о затрудненном проезде по некоторым магистралям.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".
В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".
Дмитрий Лямзин.

В первую очередь он отметил заторы на пр. Калинина и ул. Северо-Западной. Для регулирования движения дежурят там дежурят восемь экипажей ДПС.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству совместно с УМВД и ГИБДД проводят мониторинг дорожной обстановки.

Также Шеломенцев доложил главе города Вячеслав Франку, что с сегодняшнего дня трамваи по маршрутам № 1 и № 4 идут по измененному маршруту, через разворотное кольцо возле ТЦ «Пионер», переезд через трамвайные пути на перекрестке пр. Ленина и ул. Пионеров заасфальтирован, движение по нему открыто.

Пешеходный переход через путепровод также полностью готов.

До конца июня планируется запустить в работу второе разворотное трамвайное кольцо у Дома быта.

Франк поручил продолжать мониторинг дорожной ситуации и оперативно докладывать обо всех изменениях.

В пресс-службе мэрии напомнили, что автомобилисты могут доехать до Калинина при движении в центр только через улицы Северо-Западную, Чеглецова, Петра Сухова и проспект Космонавтов.

Из отдаленных районов добраться до центра, минуя путепровод, возможно через улицу Советской Армии, Кутузова, Змеиногорский тракт проспекты Строителей, Калинина.

Для выезда на данные магистрали из центральной части города удобнее ехать по Красноармейскому, Комсомольскому, Социалистическому и улице Челюскинцев.

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