Степан Солженицын рассказал о новой инвестстратегии СГК и реновации теплосетей в Барнауле

Запас прочности исчерпан
Рост количества аварий на сетях — весьма вероятная перспектива ближайших лет, полагают эксперты.
«Некоторые страны, скажем, Германия, прожили эти 30 лет, имея, в отличие от нас, много денег. И они просто меняли свои трубы в объемах, в четыре раза больших, чем Россия. Другие страны, например, Китай, в последние годы бурно строили коммуникации, но у них эти трубы все еще новые», — приводит примеры Степан Солженицын.
Россия же, по его словам, имеет гигантские по протяженности сети, в которые все это время деньги в нужном объеме не вкладывали. Не потому, что не хотели — не хватало.
Массовый выход из строя коммуникаций советского времени должен был, по расчетам экспертов, случиться еще в 2003—2004 годах. Но запас прочности оказался выше. И вот теперь, по словам Степана Солженицына, сети начали «сыпаться». «Пришла новая пора», сказал он: пора инвестиций в сети.
«И это проблема не только Барнаула, а всей Сибири и всей страны», — полагает мэр Барнаула Сергей Дугин. «Есть города, где потруднее, чем у вас», — добавил гендиректор СГК.
Плюс 30 единиц
Сегодня в Барнауле инвестиционная и ремонтная программа охватывает около 2% сетей, обслуживанием которых занимается одна из структур СГК — «Барнаульская теплосетевая компания». И пока объем ремонта-перекладки отстает от темпов старения: по данным СГК, около 54% теплосетей города выработали ресурс.
«Мы понимаем, что аварии, порывы на сетях — это сегодня реальность. И поэтому самое главное — быть к ним готовым», — говорит Степан Солженицын.
По словам директора «Барнаульской теплосетевой компании» Александра Гросса, дежурство в Барнауле несут ремонтные бригады: 29 сотрудников днем и 24 — ночью. Общая же численность ремонтного персонала компании — 96 человек.
Более того, за последние три года компания приобрела 30 единиц спецтехники, направив на это 80 млн рублей. Среди новой техники, например, МАВР — машина аварийно-восстановительных работ, пояснил Сергей Климов, главный инженер БТСК. Она оснащена целым комплексом оборудования для устранения аварий и заменяет несколько единиц.
МАВР делает свое дело
Как работают МАВР и как устраняют аварии сами энергетики, они показали в день приезда гендиректора СГК, когда компания провела учения на одном из сложнейших участков Барнаула — на ул. Новгородской. Здесь, по словам Сергея Климова, проходят электрические, газовые и водопроводные сети, а узкий проезд не позволяет разъехаться сложной технике.
«Если сеть на этом участке выходит из строя, под отключение могут попасть порядка 200 многоквартирных домов», — объяснил главный инженер БТСК.
Внештатная ситуация
В весьма похожих условиях энергетики ликвидировали порыв на улице Водопроводной, случившийся 8 декабря, когда без тепла остались десятки многоквартирных домов и более 200 частных.
Ситуация тогда была внештатной, пояснил мэр Барнаула.
«Совместно с СГК мы разобрали весь процесс устранения порыва, разобрали все недочеты, над которыми надо будет поработать. Считаю, что у нас налажено конструктивное взаимодействие», — добавил Сергей Дугин.
Такие учения в БТСК проводят как минимум раз в месяц и планово — раз в квартал, говорит Сергей Климов.
«После проведения каждой тренировки мы анализируем, где мы что-то недоработали, не предусмотрели, проводим разбор, смотрим, что надо улучшить, прислушиваемся к мнению того персонала, который непосредственно занят устранением порыва», — пояснил главный инженер БТСК.
Развернем тенденцию
Но фундаментально развернуть тенденцию ухудшения состояния сетей может лишь усиленная инвестиционная программа, говорит Степан Солженицын.
По его словам, с учетом 25-летнего нормативного срока службы труб необходимо менять ежегодно по 4% — и это, по сегодняшним меркам, объем запредельный. Тем не менее, на решение этой задачи сейчас нацелена компания.
Механизм финансирования усиленной инвестпрограммы гендиректор СГК сравнил с ипотекой, при которой в сжатые сроки вкладываются крупные средства, а возврат растянут на длительный срок. Для этого необходим долгосрочный тариф, чтобы потребителям «это было по карману».
«Динамику увеличения износа сетей мы, безусловно, развернем», — заявил Степан Солженицын.