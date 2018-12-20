Степан Солженицын рассказал о новой инвестстратегии СГК и реновации теплосетей в Барнауле

Обновление теплосетевого хозяйства Барнаула будет идти ускоренными темпами. Об этом заявил гендиректор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын в ходе визита в краевой центр. Для проведения масштабной реновации сетей в компании намерены использовать механизм, позволяющий быстро инвестировать крупную сумму, растянув возврат вложений на длительный срок.

Запас прочности исчерпан

Рост количества аварий на сетях — весьма вероятная перспектива ближайших лет, полагают эксперты.

«Некоторые страны, скажем, Германия, прожили эти 30 лет, имея, в отличие от нас, много денег. И они просто меняли свои трубы в объемах, в четыре раза больших, чем Россия. Другие страны, например, Китай, в последние годы бурно строили коммуникации, но у них эти трубы все еще новые», — приводит примеры Степан Солженицын.

Россия же, по его словам, имеет гигантские по протяженности сети, в которые все это время деньги в нужном объеме не вкладывали. Не потому, что не хотели — не хватало.

Одна из труб , которая еще недавно проходила под землей. Анна Зайкова.

Массовый выход из строя коммуникаций советского времени должен был, по расчетам экспертов, случиться еще в 2003—2004 годах. Но запас прочности оказался выше. И вот теперь, по словам Степана Солженицына, сети начали «сыпаться». «Пришла новая пора», сказал он: пора инвестиций в сети.

«И это проблема не только Барнаула, а всей Сибири и всей страны», — полагает мэр Барнаула Сергей Дугин. «Есть города, где потруднее, чем у вас», — добавил гендиректор СГК.

Плюс 30 единиц

Сегодня в Барнауле инвестиционная и ремонтная программа охватывает около 2% сетей, обслуживанием которых занимается одна из структур СГК — «Барнаульская теплосетевая компания». И пока объем ремонта-перекладки отстает от темпов старения: по данным СГК, около 54% теплосетей города выработали ресурс.

«Мы понимаем, что аварии, порывы на сетях — это сегодня реальность. И поэтому самое главное — быть к ним готовым», — говорит Степан Солженицын.

По словам директора «Барнаульской теплосетевой компании» Александра Гросса, дежурство в Барнауле несут ремонтные бригады: 29 сотрудников днем и 24 — ночью. Общая же численность ремонтного персонала компании — 96 человек.

Визит Степана Солженицына в Барнаул. Анна Зайкова.

Более того, за последние три года компания приобрела 30 единиц спецтехники, направив на это 80 млн рублей. Среди новой техники, например, МАВР — машина аварийно-восстановительных работ, пояснил Сергей Климов, главный инженер БТСК. Она оснащена целым комплексом оборудования для устранения аварий и заменяет несколько единиц.

МАВР делает свое дело

Как работают МАВР и как устраняют аварии сами энергетики, они показали в день приезда гендиректора СГК, когда компания провела учения на одном из сложнейших участков Барнаула — на ул. Новгородской. Здесь, по словам Сергея Климова, проходят электрические, газовые и водопроводные сети, а узкий проезд не позволяет разъехаться сложной технике.

МАВР — машина аварийно-восстановительных работ. Анна Зайкова.

«Если сеть на этом участке выходит из строя, под отключение могут попасть порядка 200 многоквартирных домов», — объяснил главный инженер БТСК.

Учения СГК на ул. Новгородской в Барнауле. Анна Зайкова.

Внештатная ситуация

В весьма похожих условиях энергетики ликвидировали порыв на улице Водопроводной, случившийся 8 декабря, когда без тепла остались десятки многоквартирных домов и более 200 частных.

Ситуация тогда была внештатной, пояснил мэр Барнаула.

«Совместно с СГК мы разобрали весь процесс устранения порыва, разобрали все недочеты, над которыми надо будет поработать. Считаю, что у нас налажено конструктивное взаимодействие», — добавил Сергей Дугин.

Такие учения в БТСК проводят как минимум раз в месяц и планово — раз в квартал, говорит Сергей Климов.

Учения СГК на ул. Новгородской , декабрь , 2018. Анна Зайкова.

«После проведения каждой тренировки мы анализируем, где мы что-то недоработали, не предусмотрели, проводим разбор, смотрим, что надо улучшить, прислушиваемся к мнению того персонала, который непосредственно занят устранением порыва», — пояснил главный инженер БТСК.

Развернем тенденцию

Но фундаментально развернуть тенденцию ухудшения состояния сетей может лишь усиленная инвестиционная программа, говорит Степан Солженицын.

Генеральный директор СГК Степан Солженицын. Анна Зайкова.

По его словам, с учетом 25-летнего нормативного срока службы труб необходимо менять ежегодно по 4% — и это, по сегодняшним меркам, объем запредельный. Тем не менее, на решение этой задачи сейчас нацелена компания.

Механизм финансирования усиленной инвестпрограммы гендиректор СГК сравнил с ипотекой, при которой в сжатые сроки вкладываются крупные средства, а возврат растянут на длительный срок. Для этого необходим долгосрочный тариф, чтобы потребителям «это было по карману».