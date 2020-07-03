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Экономика

Стипендии в России предложили приравнять к минимальной зарплате

Российским вузам предложили выплачивать стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.

Главное - не стипендия, главное - образование.
Главное - не стипендия, главное - образование.
Олег Богданов

С соответствующим предложением выступили авторы аналитического доклада «Уроки „стресс-теста“. Вузы в условиях пандемии и после нее». Документ разработали по инициативе Минобрнауки.

«Регулятор и вузы также должны провести модернизацию инструмента стипендий с установлением их на уровне не ниже МРОТ, а стипендий аспирантов — не ниже средней зарплаты по экономике региона», — говорится в докладе.

На 2020 год МРОТ установили в размере 12 130 рублей. При его расчете за основу взяли прожиточный минимум за второй квартал 2019 года.

При этом, согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года — 2 980 рублей.

Напомним, в СССР студенты при Сталине получали стипендию, сравнимую с зарплатой.

Ранее altapress.ru выяснил, какое количество продуктов можно купить на стипендию в 1800 рублей и надолго ли их хватит, и надолго ли хватит самого студента при такой стипендии.

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