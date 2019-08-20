Стоит ли ожидать резкого подорожания колбасы в Алтайском крае?

В России вновь возросла нагрузка на мясоперерабатывающие предприятия, которые и без того испытывают постоянные трудности с закупом сырья. Об этом 17 августа на гастрономическом фестивале «День мясного гурмана» рассказал Павел Крайняк, директор компании «Барнаульский пищевик».

Из-за постоянно растущих расходов мясные заводы, скорее всего, будут вынуждены повышать цены на свою продукцию. Рост по году будет незначительный, в пределах официально установленной инфляции, полагает Павел Крайняк.

Павел Крайняк,

директор компании «Барнаульский пищевик»:

Ситуация, конечно, не такая критичная, как в прошлом году, но все же серьезная. Цена на мясо птицы остается высокой и не снижается. Свинина на протяжении всего нынешнего года также стоит дорого.

По словам эксперта, торговые сети по прежнему не охотно идут на переговоры по повышению цены на мясную продукцию. Подобный процесс может занимать до полугода.

Колбаса и мясные деликатесы в магазине. Анна Зайкова

В 2018 году крупнейшие мясопереработчики через свой национальный союз попросили вице-премьера правительства России Алексея Гордеева повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее согласовали более высокие цены на колбасы и полуфабрикаты. Ответ курирующего данные вопросы Минсельхоза их не обрадовал: ведомство подсчитало, что для повышения нет весомых оснований.

При этом предприятия утверждали, что в первом полугодии 2018 года свинина подорожала в среднем на 30%, говядина — на 10%, мясо птицы — на 35%.