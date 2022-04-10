10 апреля
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Экономика

Страны ЕС перестали пропускать российские большегрузы

Страны Евросоюза наложили запрет на грузоперевозки автотранспортным средствам, зарегистрированным в Российской Федерации и Белоруссии.

Фура на трассе
Фура на трассе
СС0

Запрет на перевоз большегрузами был наложен из-за санкций против России и Белоруссии.

«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — пояснили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Теперь транспорт международных перевозок не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

Ограничения не касаются перевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений, пишет ТАСС.

Ранее в Белоруссии запретили вывозить муку, рис и макароны.

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