Страсти по долгам: главу проблемного района в Алтайском крае обвинили в должностном преступлении

Арбитражный суд Алтайского края обязал и. о. главы Каменского района Евгению Гордиенко явиться в суд. Причиной вызова в арбитраж стало скандальное предположение в ходе разбирательства представителя этого же района. Он заявил, что Гордиенко не имела права подписывать акт сверки задолженности от имени ликвидируемой администрации Камня-на-Оби. А подписав, она якобы злоупотребила процессуальными правами и совершила преступление.

Началось с долгов за уголь

Разбирательство на этом судебном процессе отнюдь не предвещало такого разворота дела. Заявление в суд к администрации Каменского района подал алтайский минстрой в связи с долгами за уголь.

Еще в 2015—2016 годах правительство края помогло замерзающему Камню-на-Оби, выделив ему уголь из резервного запаса на 19 млн рублей. В апреле 2015 года жители проголосовали за объединение Камня-на-Оби с Каменским районом. Муниципалитеты со временем объединили, а администрацию Камня-на-Оби начали ликвидировать.

А Минстрой подал заявление в арбитраж. Суть его требований — взыскать долг с учетом пени (всего 21 млн рублей) с администрации Камня-на-Оби, но в лице администрации Каменского района. Интересы районной администрации на суде представлял Роман Бесполденов.

Уголь на площадке на станции Камень-на-Оби , конец октября 2019 года. sgd22.ru

Громкие заявления

Однако в ходе разбирательства Бесполденов сделал на суде неожиданное и громкое заявление по отношению к и.о. главы района Евгении Гордиенко, которая, по сути, наняла его на работу — представлять интересы муниципалитета. Он сказал, что Гординеко злоупотребила своими процессуальными правами и якобы совершила должностное преступление.

По словам Бесполденова, она не имела права от имени администрации Камня-на-Оби подписывать акт сверки взаимных расчетов, представленный минстроем в материалы дела. Ведь от имени администрации города действует ликвидационная комиссия. А комиссия полномочия на подписание Евгении Гордиенко не делегировала.

Хуже того, Бесполденов заявил, что тем самым Гордиенко совершила уголовное преступление — халатность (ст. 293 УК РФ) или присвоение полномочий (ст. 288 УК РФ). И потребовал оставить иск минстроя без рассмотрения.

Евгения Гордиенко www.instagram.com/gordienko.eug

Полномочия были

В минстрое, меж тем, полагали, что такие полномочия у Гордиенко были. Подлинника акта сверки у минстроя в наличии (то есть на судебном заседании) не было, так как документ был подписан путем электронного обмена. Но представитель ведомства сказал, что готов предоставить подтверждение электронного документооборота.

Тем не менее, к заявлениям Романа Бесполденова судья прислушался, перенес заседание и обязал Евгению Гордиенко явиться в арбитраж и заранее представить суду письменные пояснения. Следующее заседание назначено на 19 ноября.

Угольная площадка на станции Камень-на-Оби. Конец октября 2019 года. sgd22.ru

Неспокойная точка на карте

Надо сказать, что процессы, происходящие в Каменском районе, говорят как минимум о непростой обстановке. Гордиенко переданы полномочия и.о. главы Каменского района в 2018 году после отстранения от должности популярного в городе Федора Найдена, которому предъявили обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Но 24 октября 2019 года стало известно, что часть депутатов Каменского районного собрания намерены выразить недоверие Евгении Гордиенко. Сейчас депутаты голосуют за или против этого опросным методом. Причины же недоверия пока не комментируют.

Претензии вряд ли связаны с плохой подготовкой к зиме. Хотя в октябре Евгения Гордиенко сообщила на краевом совещании, что из необходимых району на эту дату 13,5 тыс тонн завезли только 2,5 тыс., судя по недавнему сообщению минстроя края, ситуация там существенно улучшилась.

Сформирован нормативный (45-дневный) запас угля, поставки топлива продолжаются.