«Берут что попало и у кого попало». В правительства края обсудили закупки угля и готовность к зиме

Качество угля, долги котельных и паспорта готовности — эти темы стали главными в ходе обсуждения подготовки края к зиме на заседании правительства Алтайского края 18 сентября. Хотя дела обстоят лучше, чем год назад, в голосе губернатора, обычно мягко наставляющего коллег, появились строгие нотки. Получение паспортов готовности он назвал вопросом политическим, а главам городов и районов напомнил: «Вы со мной в одной команде?».

Краткое содержание

Орг- и прочие выводы

18 сентября в крае не работали 57 (из 1830) алтайских котельных — из-за хронических неплатежей их отключили от электричества. Муниципальные они или частные — особой разницы нет. Экономика там по-прежнему не складывается: теплоснабжащие предприятия задолжали «Алтайэнергосбыту» и «Алтайкрайэнерго» 861 млн рублей.

На первый взгляд, все не так плохо, если сравнить с ситуацией годичной давности на эту же дату: тогда под отключением находились 318 «кочегарок». Но Виктор Томенко назвал отключение десятков котельных нонсенсом и предметом для «орг- и прочих выводов» — готовы должны быть все.

«Работу, конечно, провели. Но несколько недальновидных руководителей не довели ее до конца. К нулю надо стремиться. И не на эту дату, а на середину августа», — сказал губернатор.

Электричество. Открытые источники в интернете ( СС0)

В разговоры не вступаем

«Недальновидные» — это про тех глав районов, кто не пошел на переговоры с энергетиками и не утвердил с ними график погашения долгов. На этом настаивали в краевом правительстве. К этому стремились и энергетики. Но в ЖКХ свои правила, считает губернатор.

«За предыдущие годы сложилось правило: в разговоры с энергетиками не вступаем, денег им не платим. Они, естественно, отключают котельные. Дожидаемся начала отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру. Прокуратура реагирует, пишет представление — котельные подключают. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать», — объяснил Томенко.

22 проблемных муниципалитета, у которых еще в августе котельные стояли без электричества (на 19 августа их было 320), вняли призывам и составили графики погашения. Энергоснабжение возобновили. А вот отдельные муниципальные образования проигнорировали.

«Ряд глав районов не смогли выйти на нормальные взаимоотношения с энергетиками — это Змеиногорский, Михайловский, Смоленский, Павловский, Третьяковский, Чарышский и Усть-Пристанский районы», — рассказал Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ края.

Министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Фото: altairegion22.ru

Уголь или электричество

Долги за электричество сегодня, как и раньше, — лишь часть проблемы. Задолженность коммунальных предприятий за все энергоресурсы, по словам Ивана Гилева, подошла к 2 млрд рублей. И если долги за газ стабилизировались, то за остальное продолжают расти. Только за электроэнергию — на 8%.

«Работа по углю давала результаты, но в этом случае росла задолженность по электроэнергии. И наоборот — когда немножко начали работать по электроэнергии, пошла задолженность за уголь», — объяснил динамику задолженности Иван Гилев.

Несмотря на долги, в целом по краю запас топлива к началу отопительного сезона сформирован. Но это — средняя температура по больнице. В Смоленском, Третьяковском и Змеиногорских районах угля нет или почти нет. А в Каменском районе из необходимых на эту дату 13,5 тыс тонн завезли только 2,5 тыс., сообщила и.о. главы Евгения Гордиенко.

На весь же сезон району нужно 54 тыс. Финансовое состояние местных «Теплосетей» таково, что само закупить весь объем оно не сможет, призналась Гордиенко — и ей ничего не оставалось, как попросить у края денег. Поддержал ее и глава минстроя. Губернатор в ответ дал подчиненным ц.у. проработать вопрос и добавил: режим «ручного управления» со стороны края в Каменском районе продолжится.

На совещании в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru.

Не доживают до тарифа

Губернатор ещё раз напомнил, что коммунальным предприятиям надо устанавливать тариф, позволяющий работать без убытков: «то есть нормально, устойчиво, эффективно». Глава минстроя призвал глав городов и районов взять это дело под личный контроль.

Но каким бы ни был тариф, денег нет, если потребители не платят за отопление и горячую воду. А их долги составляют 2 млрд рублей. Среди неплательщиков — население и юрлица разных форм собственности. Небольшой долг допустили и государственные и муниципальные организации, но он, по словам Ивана Гилева, «управляемый».

Долги с потребителей коммунальщики получить пытаются. Добиваются решений суда. А по факту до них доходит лишь 7%. Недополученные доходы можно включить в тарифы в будущем, пояснил Иван Гилев. Но предприятие до этого не доживает. Пока идут судебные процессы и пока приставы придут к выводу о невозможности исполнения, коммунальное предприятие подходит к краху.

О том, что предприятия «не доживают» до новых тарифов, министр сказал трижды — на что, собственно, обратил внимание губернатор, призвавший хотя бы не наращивать неплатежи за тепло и горячую воду со стороны краевых и муниципальных организаций.

Уголь , огонь. СС0

Что попало и у кого попало

Неспособность вовремя расплатиться со своими поставщиками, меж тем, толкает коммунальщиков брать любой уголь — лишь бы дали. «Бывают случаи, что берут что попало и у кого попало», — так этот процесс описал министр строительства и ЖКХ.

«И потом у нас идет перерасход топлива и, соответственно, экономические проблемы. Здесь вопрос на грани нарушения законодательства, поэтому всем главам настоятельно рекомендую и фактически требую осуществлять непрерывный контроль качества поставляемого угля, на всех площадках, которые для вашего предприятия поставляют», — сказал министр.

Ранее мы сообщали, что причиной 52% убытков в теплоснабжении края в 2018 году стал сверхнормативный расход топлива и электроэнергии.

ТЭЦ города Яровое. altairegon22.ru

Политический паспорт

Уже под занавес свои «оргвыводы» о подготовке к зиме представил Сергей Иванов, замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Он заявил, что 18 из 148 муниципальных образований наверняка не получат паспорт готовности.

Особо проблемным Иванов назвал Яровое — там с 1 января эксплуатировать ТЭЦ будет новая организация («Яровская топливно-энергетическая компания»), у которой нет лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта. Более того, ведомство выдало ей предписания об устранении 125 нарушений — заниматься этим пришлось бы год, объяснил глава Ярового Виталий Самобочий.

Шансов получить этот паспорт у города однозначно нет. Ситуацию в Яровом назвал самой сложной в регионе Виктор Томенко, применив здесь не слишком свойственную ему риторику.

«Задачу прохождения осенне-зимнего периода в нормальном режиме в Яровом ставлю как директивную и безусловную. Наличие предписаний от Ростехнадзора, устранение которых потребует длительного времени, не должно быть основанием, чтобы не выполнить те, которые требуют небольшого времени или объема ресурсов. Все, что можно, надо сделать. При этом тепло в городе должно быть обязательно», — строго сказал губернатор.

В целом же получение муниципалитетами паспортов готовности губернатор назвал вопросом принципиальным и политическим.

«От имени края я дал обещание полпреду президента в Сибирском федеральном округе, что мы выйдем на 100% получение паспортов готовности. Вы со мной в одной команде — я сейчас к главам обращаюсь. Мы на самом деле вместе работаем или… так? Меры принимайте, дополнительные полномочия я в этом году дал министерству строительства и ЖКХ, на эти цели настроил министерство финансов», — заявил Томенко.