Суд решил, что алтайский сенатор не должен отвечать за долги «СтройГАЗа» и возложил ответственность на экс-директоров

Арбитражный суд края не нашел оснований привлекать к ответственности за банкротство «СтройГАЗа» сенатора от Алтайского края Сергея Белоусова. И все же ответственные найдены: если решение первой инстанции вступит в силу, заплатить из своего кармана за долги строительной компании придется двум бывшим гендиректорам.

Предыстория мега-исков

Взыскать с сенатора Белоусова и фирмы «Корн» гигантскую сумму — 4,3 млрд рублей (размер долга «СтройГАЗа») — вознамерился Владимир Заплава, конкурсный управляющий обанкротившейся строительной компании. Заявление об этом он подал в конце 2019 года.

Заплава полагал: Белоусов и «Корн» должны нести субсидиарную ответственность за банкротство «СтройГАЗа» и — если суд удовлетворит его требования — заплатить собственные средства за долги компании (сумма «субсидиарки» равна размеру ее долга).

Несколько месяцев спустя в разбирательство вступила супруга сенатора Татьяна Белоусова. Она, будучи кредитором «СтройГАЗа», подала заявление о взыскании с бывших гендиректоров Евгения Ледина и Виталия Дубинкина (лично, как с граждан) ту же сумму — 4,3 млрд рублей.

И вот теперь есть решение арбитража по обоим заявлениям.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Сенатор не причастен

5 ноября арбитраж края пришел к выводу, что оснований привлекать к субсидиарной ответственности Белоусова и фирму «Корн» нет, информацию об этом опубликовал Владимир Заплава в едином федреестре сведений о банкротстве.

Но он усмотрел основания привлечь Ледина и Дубинкина. Однако размер субсидиарной ответственности будет определен позже — после окончания расчетов с кредиторами.

Причины такого решения пока не сообщаются — в картотеке арбитража опубликована лишь резолютивная часть определения суда без мотивировки.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Почему Белоусов , «Корн», Ледин и Дубинкин

К субсидиарной ответственности в делах о банкротстве привлекают контролирующее компанию лицо — директора и владельца-совладельца. Это происходит, если доказано: банкротство произошло именно вследствие их действий или бездействий (а также в ряде других случаев — например, руководитель не передал документы назначенному судом арбитражнику).

Однако формально Белоусов, утвержденный сенатором от Алтайского края в 2008 году, в число контролирующих лиц не входил. Крупный пакет акций «СтройГАЗа» (более 50%) ему принадлежал много лет (и он был его гендиректором в 1998—2008 годах). Но затем пакеты акций компании перешли к барнаульским фирмам «Корн» (56,3%) и «Глев» (чуть более 14%).

Можно лишь предполагать, что арбитраж не усмотрел связи между их действиями-бездействиями и банкротством «СтройГАЗа».

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Белоусов. Анна Зайкова

Виталий Дубинкин были гендиректором «СтройГАЗа» позже — с 18 января 2012 года по 17 марта 2015-го. После него компанию возглавил Евгений Ледин, который был еще и ее акционером (10,7%). В 2018 году «СтройГАЗ» признан банкротом.

Сам Ледин в декабре 2019 года заявил в арбитраже о сохранении влиянии сенатора на «СтройГАЗ» (информацию опубликовал «Банкфакс»). Судья направил аудиозапись этого выступления в следком и управление ФСБ, так как усматрел признаки уголовного преступления.

Но в момент выступления Ледин сказал, что не может документально подтвердить сказанное. В то же время, по его словам, документы имеются в материалах уголовных дел, возбужденных в отношении него.