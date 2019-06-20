Суд ввел процедуру наблюдения на «Иткульском спиртзаводе»

20 июня в Арбитражном суде Алтайского края состоялось судебное заседание по поводу банкротства «Иткульского спиртзавода». Суд принял решение ввести процедуру наблюдения, говорится в картотеке дел.

Предприятие подало в суд заявление о признании банкротом 13 мая. В феврале стало известно, что «Промсвязьбанк» наложил арест на счет предприятия в качестве обеспечительной меры по договору поручительства группы «Кристалл-Лефортово». Сумма претензий составляла 134,7 млн рублей.

Напомним, как сообщают источники, близкие к ситуации, международный холдинг Marussia Beverages готов выкупить завод.

По словам работников предприятия, «Иткульский спиртзавод» полностью остановлен. Сырья для возобновления производства нет.

Процедура наблюдения применяется к должнику, чтобы обеспечить сохранность его имущества, провести анализ финансового состояния, составить реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания.