Свежая купюра. Что за новая банкнота появится в России

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В каком номинале выпустят новую банкноту?
В России выпустят модернизированные 100 рублей.
«В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — передает РИА Новости слова Михаила Алексеева — зампреда Центробанка.
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А когда выпустят новые 100 рублей?
Сто рублей.
pixabay.com
Планируется, что модернизированные 100 рублей пустят в обращение в 2022 году.
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Какие еще купюры обновят в России?
Как сообщает РИА Новости, в России модернизируют 1 тыс. и 5 тыс. рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.