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Экономика

Свежая купюра. Что за новая банкнота появится в России

Модернизированная банкнота появится в России в ближайшее время. Рассказываем, когда и в каком номинале ее выпустят.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1
В каком номинале выпустят новую банкноту?

В России выпустят модернизированные 100 рублей.

«В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — передает РИА Новости слова Михаила Алексеева — зампреда Центробанка.

2
А когда выпустят новые 100 рублей?
Сто рублей.
Сто рублей.
pixabay.com

Планируется, что модернизированные 100 рублей пустят в обращение в 2022 году.

3
Какие еще купюры обновят в России?

Как сообщает РИА Новости, в России модернизируют 1 тыс. и 5 тыс. рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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