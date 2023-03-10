Swarovski полностью уходит с российского рынка

Уход компании будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

Компания временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу продукции в РФ в марте прошлого года, напоминает bfm.ru.

В 2017 году спортсменка Мария Шарапова выступала на US Open в черном платье с кристаллами Swarovski дизайна Риккардо Тиши. Между тем задержанный за растрату на космодроме «Восточный» ездил на Mercedes со стразами Swarovski.