10 марта
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Экономика

Swarovski полностью уходит с российского рынка

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России, сообщает ТАСС.

Искусственный кристалл.
Искусственный кристалл.
ССО.

Уход компании будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

Компания временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу продукции в РФ в марте прошлого года, напоминает bfm.ru.

В 2017 году спортсменка Мария Шарапова выступала на US Open в черном платье с кристаллами Swarovski дизайна Риккардо Тиши. Между тем задержанный за растрату на космодроме «Восточный» ездил на Mercedes со стразами Swarovski.

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