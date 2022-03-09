«Рубцовский завод запасных частей» (РЗЗ) — одно из самых эффективных предприятий Рубцовска. Завод входит в Алтайские машиностроительные заводы « Алмаз » — это один из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей в России.

Вместе с барнаульским АНИТИМом РЗЗ производит продукцию, которую знают и в России, и за ее пределами. Рубцовские плуги, сеялки, бороны работают в каждом регионе России — везде, где развито сельское хозяйство. Немало техники работает и в Казахстане: там пользуются спросом алтайские плуги и плоскорезы. Ежегодно выпускаются тысячи машин, а запасные части и расходные материалы для сельхозтехники предприятие производит миллионами штук. Продукцию «РЗЗ» реализуют более 200 официальных дилеров в 62 регионах РФ и странах СНГ.

Успехи в 2021 году

2021 год был для рубцовского предприятия особенно удачным. Рост производства техники на «РЗЗ» составил 40% — в 2021 году было произведено и реализовано значительно больше техники, чем в 2020. Еще больший рост показало производство запасных частей: на 55%.

В последние годы спрос на отечественную технику в целом растет, но на рубцовскую технику и запчасти он растет опережающими темпами. Торговую марку «Алмаз» действительно знают и уважают везде, от Приморья до Кубани. РЗЗ работает с 2001 года, и уже более 20 лет производит прицепную технику и запасные части. За эти годы предприятие заработало репутацию надежного поставщика качественной продукции. С каждым годом растет ассортимент, улучшается качество сервиса. Официальные дилеры по всей стране осуществляют ремонт, сервисную поддержку, особенно важные в период сельскохозяйственных работ.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

Техника рубцовского предприятия — это пример удачного импортозамещения. Хотя на рынке много импортной техники высокого качества, зачастую покупатели выбирают отечественную. И не только из-за цены: также важны простота, надежность и удобство эксплуатации.

Также на выбор влияют и финансы: технику производства РЗЗ отечественный покупатель может прибрести с использованием различных кредитных программ. Предприятие тесно сотрудничает с «Росагролизингом», и в 2021 году «Алмаз» был награжден медалью «Росагролизинга» за долгое и плодотворное сотрудничество.

РЗЗ участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны: заметные всем успехи аграрного сектора во многом основаны на качественной технике, большинство которой сегодня —российского производства.

Рост во время пандемии

РЗЗ, как и весь аграрный сектор, в которых входит и сельхозмашиностроение, не останавливал работу во время пандемии. Еще в 2020 году были введены и строго исполнялись предписания Роспотребнадзора: санитайзеры, бесконтактные термометры на проходных, масочный режим, дезинфицирующие мероприятия. Несмотря на то, что завод — это огромное скопление людей, а, следовательно, и территория повышенной эпидемиологической опасности, даже при значительном иногда количестве людей «на больничном», предприятие продолжало выполнять план. Отгрузки техники и запасных частей производились в срок, и соблюдение мер безопасности стало привычным делом.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

Развитие производства

На результаты 2021 года повлияло и постоянное развитие, рост производственных мощностей предприятия. 3 февраля прошло ровно два года с момента открытия нового производства — литейного. Открытый в 2020 году литейный комплекс включает в себя плавильное отделение с тремя индукционными плавильными установками емкостью 450 килограммов, формовочное производство, дробеочистное, обрезное и другое оборудование. На новом оборудовании можно производить отливки сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна, но его основная специализация — это производство литых рабочих органов для почвообрабатывающей техники — и для «Алмаза», и для техники других марок. За запуск этого литейного комплекса в 2021 году директор РЗЗ Станислав Александрович Кедик был награжден ассоциацией «Росспецмаш» знаком отличия «За вклад в развитие специализированного машиностроения».

В новом литейном комплексе работает 102 человека — все это новые рабочие места.

Всего на предприятии работает более тысячи сотрудников. Рубцовский завод запасных частей — один из крупнейших работодателей Рубцовска. РЗЗ является социально ответственным работодателем: сотрудникам компании предоставляется полный социальный пакет, бесплатное питание, достойная заработная плата. Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, привлекает предприятие и молодых специалистов — действует система наставничества. Есть и другие бонусы: бесплатная доставка до рабочего места, действует корпоративная библиотека, есть скидка на посещения фитнес-клуба «Алмаз-­спорт».

За рабочие места здесь держатся, но крупным предприятиям всегда нужны новые кадры: например, сейчас РЗЗ нужны инженеры, фрезеровщики, сварщики, слесари и многие другие.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

Крупный налогоплательщик

РЗЗ — градообразующее предприятие Рубцовска и входит в список крупнейших налогоплательщиков региона. Сумма налогов, уплаченных предприятием за 2021 год, составила более 345 млн рублей. В сравнении с 2020 годом это больше на 69%. Свою роль в этом сыграл рост производства и, соответственно, прибыли, набор нового персонала и рост заработной платы.

В 2022 году РЗЗ планирует не только расширять ассортимент запасных частей, техники, увеличивать объемы производство, но и реализовать еще один крупный проект — промышленный технопарк.

Технопарк «Юг Алтая» начали строить в Рубцовске в 2020 году. РЗЗ — главный частный инвестор технопарка. На старте стоимость проекта составляла 600 млн рублей, из них 500 — средства федерального бюджета, а 100 млн — РЗЗ. Но на сегодняшний день инвестиции компании уже превысили запланированные более чем в два раза — повлиял рост цен на стройматериалы. Технопарк — проект, важный для всего региона, и чтобы рост цен не привел к остановке строительства, РЗЗ увеличил свой вклад, как ответственный и заинтересованный инвестор.

В парке будет развернуто производство оборудования и компонентов для машиностроительной отрасли, причем производственные площадки и высокотехнологичное оборудование предоставляются предприятиям на условиях долгосрочных договоров аренды. Это не только РЗЗ, но и другие промышленные предприятия Рубцовска.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

«Юг Алтая» должен начать работу в этом году, технопарк создаст 200−250 новых рабочих мест для города.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей».

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8.

+7 (385−57) 5−96−75.

almaztd.ru