В начале июня в Рубцовске начнет работу технопарк «Юг Алтая». Промышленный технопарк «Юг Алтая» — это комплексный научно-технический производственный центр с инновационной и деловой инфраструктурой.

Компании — резиденты технопарка используют его услуги и технологические сервисы для создания сложных, наукоемких продуктов. Но, в отличие от IT, химических или биомедицинских технопарков, «Юг Алтая» будет специализироваться на производстве продукции для машиностроения, обработке металла, производстве оборудования и компонентов для промышленности.

Инициатором строительства и главным частным инвестором технопарка стал Рубцовский завод запасных частей: произведенная резидентами технопарка продукция будет изготавливаться в том числе и по заказу РЗЗ. Она будет использоваться при производстве сельхозтехники: Рубцовский завод запасных частей — один из крупнейших в стране производителей борон, плугов, культиваторов и другой техники.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства экономического развития, в рамках национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства». В рамках постановления Правительства РФ № 316 от 15.04.2014 о государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», управляющая компания технопарка получила субсидию в размере 500 млн руб., а затраты частного инвестора, РЗЗ, составили более 230 млн руб.

Технопарк в Рубцовске — это еще один важный шаг на пути импортозамещения в сфере оборудования для сельского хозяйства и в сфере сельхозмашиностроения в целом.

Литейный комплекс. Технопарк «Юг Алтая»

Новая жизнь цеха АЗТЭ — гордости советского машиностроения

«Юг Алтая» начал строиться в ноябре 2020 года, на месте одного из полуразрушенных цехов Алтайского завода тракторного электрооборудования, АЗТЭ. Для возведения нового здания строителям пришлось демонтировать железобетонные панели стен и перекрытий, оставив только несущие конструкции и фундамент.

Алтайский завод тракторного электрооборудования, АЗТЭ, работал в Рубцовске с 1942 года, когда в город стали поступать эвакуированные станки с Московского АТЭ-1 и Ленинградского карбюраторного завода. В 1944 году был построен первый цех нового завода, и произведена первая продукция. Много лет АЗТЭ был одним из крупнейших в СССР производителем карбюраторов, генераторов, другого электрооборудования. В 80-е гг. на заводе работало более пяти тысяч человек.

Не пережив 90-е, завод, чья история началась в годы войны, закрылся, как и многие другие в Рубцовске. Оставленные цеха постепенно разрушались.

С 2009 года Рубцовский завод запасных частей начал планомерное восстановление некогда мощной производственной инфраструктуры. На сегодня уже введено в эксплуатацию более 50 тыс. кв. м, с запуском технопарка эта цифра достигнет 63 тыс. кв. м, а это практически 70% бывшего завода АЗТЭ.

Цех АЗТЭ до начала строительства. Технопарк «Юг Алтая»

Строительство технопарка

Технопарк размещен в новом, современном здании площадью 13000 кв. м, общая территория предприятия — 2,78 га. В здании технопарка расположен Центр коллективного пользования, с самым современным промышленным оборудованием для резки, сварки, шлифовки, другой металлообработки. Также в технопарке есть офисные помещения, учебные классы, залы переговоров — всё для обеспечения работы резидентов.

Строительство технопарка длилось чуть больше года — с ноября 2020 по апрель 2022 года. Такие сжатые сроки удалось выдержать, несмотря на коронавирус и подорожание стройматериалов. Кроме возведения стен и крыши, построены все инженерные коммуникации, необходимые для нормальной работы промышленного предприятия: водоснабжение, канализация, электропитание для тяжелых промышленных станков. Также особые требования предъявлялись и к фундаменту, основаниям станков — их пришлось дополнительно усиливать.

Кроме того, был реконструирован участок ул. Тракторной: от трассы А322 до виадука протяженностью более 5 км. Средства на это были выделены в том числе и краевой администрацией. Теперь рубцовчане могут заехать в город и в северной части Рубцовска, где много лет дорога была разбита.

Строительство технопарка. Технопарк «Юг Алтая» Строительство технопарка. Технопарк «Юг Алтая» Строительство технопарка. Технопарк «Юг Алтая»

Новейшее оборудование

Техническое оснащение технопарка «Юг Алтая» позволяет резидентам выполнять самые сложные задачи по металлообработке, сварке, резке, штамповке, шлифовке металла.

Оборудование технопарка — это десятки импортных и отечественных станков и обрабатывающих центров, многие из которых стоят миллионы рублей. Среди них — роботизированный сварочный комплекс, зачистные, фрезерные, прецизионные шлифовальные станки, станки лазерной резки, обрабатывающие центры, гидравлический пресс усилием 100 тонн, и множество других.

Такое оборудование недоступно для самостоятельного приобретения небольшими компаниями. Резиденты технопарка могут использовать самое современное промышленное оборудование и реализовывать те проекты, которые невозможно сделать в одиночку.

Согласно плановым параметрам проекта, в технопарке будут размещены как минимум пять резидентов — предприятий, работающих в сфере промышленного производства. Сейчас предварительные соглашения заключены с двумя компаниями, которые уже готовы перенести свою деятельность в новый технопарк. РЗЗ, как якорное предприятие проекта, будет размещать у этих предприятий заказы на производство узлов и деталей, что гарантировано обеспечит устойчивость резидентов на старте и поможет в дальнейшей работе. Всего «Юг Алтая» создаст для города 200−250 новых рабочих мест.