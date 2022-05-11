Телятники, коровники и участки злополучного алтайского «мегапроекта» купила фирма из Новосибирска

На базе «Западного» власти планировали создать модельный проект — чтобы другие хозяйства учились, как грамотно вести молочное животноводство.
Первую очередь запустили в 2009 году, а к 2020-му планировали содержать 25,5 тыс. коров. Молочное производство было компьютеризировано, рацион коров прорабатывала особая программа. Но предприятие обанкротилось.
На торги имущественный комплекс выставляли неоднократно, стартовая цена была 667 млн рублей. В дальнейшем лот разделили на более мелкие лоты, и имущество стало находить покупателей.
Животноводческие помещения «Западного» в селе Ключи нынешней весной купила компания «Сибирские овощи» из Новосибирска.
В лот вошли более 30 телятников, коровников, родильные отделения, дворы для выгула скота, автовесовые, склады, доильный зал «Параллель «Каскад 2×24» на 1 200 голов, доильного-молочный блок и несколько участков в селе Ключи, различное оборудование (насосы, вентиляторы, поилки и прочее), ограждение и т.п.
За это имущество компания «Сибирские овощи» заплатила 17,9 млн рублей, следует из объявления, опубликованного конкурсным управляющим в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
О покупателе почти нет публичной информации. Ее руководитель и соучредитель Андрей Герасимов также является соучредителем двух компаний из Новосибирской области — «Зерновая логистика» и «Кубинское ХПП».
Ранее altapress.ru сообщал, что 7,5 тыс. гектаров сельхозземель, принадлежащих этому же предприятию, купило предприятие из Краснодарского края «Знамя Октября» за 38,1 млн рублей. Однако местные фермеры не согласились с появлением в районе «чужака» и пытаются оспорить сделку в суде.