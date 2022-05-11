Телятники, коровники и участки злополучного алтайского «мегапроекта» купила фирма из Новосибирска

Компания «Сибирские овощи», зарегистрированная в Новосибирске, купила на торгах десятки животноводческих помещений, принадлежавших обанкротившемуся предприятию «Западное» из Ключевского района Алтайского края. Много лет его имущество пытались продать единым лотом, но покупатели нашлись только после дробления его на более мелкие.

На базе «Западного» власти планировали создать модельный проект — чтобы другие хозяйства учились, как грамотно вести молочное животноводство.

Первую очередь запустили в 2009 году, а к 2020-му планировали содержать 25,5 тыс. коров. Молочное производство было компьютеризировано, рацион коров прорабатывала особая программа. Но предприятие обанкротилось.

На торги имущественный комплекс выставляли неоднократно, стартовая цена была 667 млн рублей. В дальнейшем лот разделили на более мелкие лоты, и имущество стало находить покупателей.

Животноводческие помещения «Западного» в селе Ключи нынешней весной купила компания «Сибирские овощи» из Новосибирска.

В лот вошли более 30 телятников, коровников, родильные отделения, дворы для выгула скота, автовесовые, склады, доильный зал «Параллель «Каскад 2×24» на 1 200 голов, доильного-молочный блок и несколько участков в селе Ключи, различное оборудование (насосы, вентиляторы, поилки и прочее), ограждение и т.п.

За это имущество компания «Сибирские овощи» заплатила 17,9 млн рублей, следует из объявления, опубликованного конкурсным управляющим в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

О покупателе почти нет публичной информации. Ее руководитель и соучредитель Андрей Герасимов также является соучредителем двух компаний из Новосибирской области — «Зерновая логистика» и «Кубинское ХПП».

Ранее altapress.ru сообщал, что 7,5 тыс. гектаров сельхозземель, принадлежащих этому же предприятию, купило предприятие из Краснодарского края «Знамя Октября» за 38,1 млн рублей. Однако местные фермеры не согласились с появлением в районе «чужака» и пытаются оспорить сделку в суде.