Земля раздора. Аграрии с Кубани повторно купили на Алтае 7,5 тыс. га, фермеры снова против

Сельхозпредприятие из Краснодарского края «Знамя Октября» второй раз купило те же самые, что и год назад, 7,5 тыс. га в Ключевском районе Алтая. Покупку годичной давности суд признал недействительной сделкой по иску фермеров. Но теперь с этой же компанией снова заключен договор купли-продажи. Между тем фермеры продолжают предпринимать усилия, чтобы не пустить на поля района «чужака» — борьба, к счастью, ведется правовыми инструментами.

Движение земли

Около 30 участков и три гидротехнических сооружения в Ключевском районе принадлежали сельхозпредприятию «Западное», развивавшему в районе мегапроект, но признанному банкротом в 2016 году.

Договор купли-продажи объектов заключен 18 марта текущего года с аграрным предприятием «Знамя Октября», следует из публикации Ильи Панкратова — конкурсного управляющего «Западного». Между тем в апреле 2021 года с этим же предприятием тоже заключили договор купли-продажи этого же лота.

Тогда участки выставили на торги — и «Знамя Октября» было единственным их участником. И год назад, и в марте 2022 года в договоре фигурирует одна и та же сумма сделки — 38,1 млн рублей.

Однако купленные год назад объекты пришлось вернуть в конкурсную массу «Западного». И вот сейчас они снова перешли краснодарцам. Но не совсем.

Аукцион. Pixabay.com

«Знамя Октября» (акционерное общество) зарегистрировано в станице Октябрьской Краснодарского края. Основной вид деятельности — выращивание пшеницы. Выручка в 2021 году составила 759 млн рублей, чистая прибыль — 344,5 млн, согласно данным портала ФНС «Прозрачный бизнес».

Опасения фермеров

Покупку годичной давности суд признал недействительной сделкой по иску трех фермеров Ключевского района — Петра Белана, Виталия Гурского и Владимира Григоренко.

Петр Белан, например, объяснил «Алтайской правде», что с приходом краснодарцев лишился 1,2 тыс. гектаров — он арендовал их у предприятия «Западное», но эти земли вошли в лот, проданный на торгах в 2021 году.

Фермеры из Ключевского района привели краевому изданию и другие аргументы: они зимой чистят в районе дороги и «помогают социалке» — а «чужак» вряд ли будет это делать.

Посевная. vestikavkaza.ru.

Комментировал тему и Сергей Серов, председатель аграрного комитета краевого заксобрания. Он полагал: фермеры против прихода компании из другого региона, потому что боятся остаться без земли.

Тем более, что «Знамя Октября» еще и скупает в районе паевую землю по небывало высоким ценам — по 200 тыс. рублей за пай. Фермерам платить такие цены не под силу, утверждал Серов — еще недавно пай в районе стоил 30−50 тыс.

Судебные споры

Ну, а на суде фермеры на суде утверждали: как собственники смежных участков они имели преимущественное право на покупку земли, а Панкратов не известил их персонально, что земля выставлена на торги. Хотя обязан был это сделать.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Надо сказать, что «Знамя Октября» тоже к моменту торгов имело смежный участок площадью 92 гектара — арендовало его у другого местного фермера (не из пула «протестантов»). Поэтому, как заявлял Илья Панкратов, у краснодарцев тоже есть преимущественное право на эту землю.

Но Григоренко, Белан и Гурский заявили: краснодарцы взяли участок в аренду за два дня до начала торгов. За это время участок не использовался — стало быть, у кубанских аграриев нет этого самого преимущественного права.

Интересные выводы

Нельзя сказать, что фермеры поставили судей в тупик — но задачу задали непростую. Стороны уже прошли три судебные инстанции, и в каждой решение было особым. Так, краевой арбитраж им отказал. В следующей инстанции, наоборот, им пошли навстречу.

Во-первых, судьи сочли существенными нарушения порядка преимущественной продажи сельхозземель. И, во-вторых, признали, что «Знамя Октября» взяло в аренду смежный участок формально — для участия в торгах и получения преимущественного права на участки «Западного».

Получалось, что этого права на землю у краснодарского агропредприятия нет (зато, добавим, оно есть у фермеров-истцов).

На Кубани — на полях предприятия «Знамя Октября». Крайний справа — Олег Выглай. avangard-93.ru

Это решение суд вынес в декабре 2021 года. К тому времени «Знамя Октября» успело подготовить землю к весенне-полевым работам и понесло затраты, указано в одном из судебных решений. Но должно было вернуть ее в конкурсную массу,

Однако же краснодарцы пошли судиться дальше. И следующая инстанция (кассация) пришла к довольно интересным выводам.

Первый выигрывает

Судьи сочли, что преимущественное право у компании «Знамя Октября» все же есть. С тем, что участок в 92 га был арендован «формально» (для получения преимущества), они не согласились.

«Заключение договора аренды не ограничивает иных лиц, обладающих правом преимущественной покупки, приобрести принадлежащее должнику имущество», — объяснил суд.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Более того, судьи сочли ошибочным вывод о недействительности торгов, «поскольку нарушений, непосредственно связанных с организацией и проведением торгов, допущено не было».

При этом решение предыдущей инстанции осталось в силе — сделка купли-продажи от 2021 года недействительная. Такое решение суд вынес в марте 2022 года. А 23 марта Илья Панкратов уже заключил договор купли-продажи с краснодарской компанией.

В материалах судов есть разъяснение, кому переходит участок, когда на него претендуют несколько смежников: лицу, заявление которого поступило арбитражному управляющему первым. И по цене, определенной на торгах.

Очевидно, именно это и произошло в данном случае — цена же была определена год назад, на торгах, признанных действительными.

«Знамя Октября», в центре — Олег Выглай , гендиректор. avangard-93.ru

Новые требования

Но фермеры Ключевского района по-прежнему не согласны с тем, что земля досталась краснодарцам. Владимир Григоренко потребовал от суда запретить регистрировать переход права собственности на объекты, что суд и сделал.

Григоренко также рассчитывал запретить краснодарцам вести сельскохозяйственную деятельность — однако тут суд не нашел оснований. Так или иначе — сейчас ре судится, чтобы признать договор купли-продажи уже 2022 года недействительным. Ближайшее заседание по его иску назначено на 25 апреля.

А Олег Выглай заявил «Алтайской правде», что в апреле намеревался начать посевную в Ключевском районе.

Ранее altapress.ru рассказал о других случаях передела сельхозземель в Алтайском крае. В связи с этим региональный союз фермеров предложил допускать до торгов только тех участников, которые проработали на территории конкретного района не менее трех лет и ведут деятельность именно в аграрном секторе.