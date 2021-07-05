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Экономика

Темпы вакцинации в России финансисты сравнили с курсом рубля

Финансисты французского банка Credit Agricole связали темпы вакцинации от коронавируса в России с курсом рубля, сообщает Bloomberg.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

По мнению экспертов, из-за того, что Россия отстает по темпам вакцинации, рубль может оказаться под давлением.

Они объяснили, что в отстающих по данному показателю странах начинают ужесточать ограничения, которые могут повредить экономической активности.

Успехи в сфере вакцинации будут играть все более значимую роль в качестве фактора дифференциации между рынками развивающихся стран во второй половине 2021 года, рассказал Себастьян Барб, который занимается развивающимися рынками в Credit Agricole, пишет Lenta.ru.

Американское издание также отмечает, что индексы деловой активности России, ЮАР и других государств, где темпы вакцинации относительно невысокие, в июне снизились.

В то же время в случае стран Латинской Америки и Восточной Европы, где данный процесс идет более активно, они в основном выросли.

Между тем алтайские депутаты «Единой России» срочно стали ставить себе прививки от коронавируса. По этому случаю в партии власти даже шутят: «Кто от ковида не привит, в сентябре не победит».

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